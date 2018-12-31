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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Расходы на массовое обновление лифтов могут лечь на плечи жителей Самарской области

31 декабря 2018 11:49
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Расходы на массовое обновление лифтов могут лечь на плечи жителей Самарской области
Эти работы хотят внести в программу капремонта.

В ближайшие два года в регионе должны заменить более восьми тысяч отработавших свой срок лифтов. Сделать это до 2020 года страну обязывает техрегламент Таможенного союза, однако с источником финансирования этих работ до сих пор не определились. Как пишет «Самарское обозрение», эти расходы могут лечь на плечи населения, поскольку логичным вариантом признается внесение соответствующих работ в программу капремонта. Но понимания, как именно это делать, до сих пор нет.

Технический регламент Таможенного союза устанавливает крайний срок для модернизации отечественного лифтового хозяйства - 15 февраля 2020 года. До наступления этой даты все подъемники, отслужившие 25 лет, нужно либо заменить, либо привести в соответствие с требованиями безопасности.

В Сызрани в 2019 году предусмотрена замена четырех лифтов. Всего в списке 17 многоэтажных жилых домов, в которых необходимо заменить 62 изношенных лифта, пишет КТВ-Луч.


pixabay.com

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