«РКС-Самара» собирает предложения по имени человека, чье имя будет носить очередная звезда на Аллее Славы самарского водопровода.

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Аллею Славы торжественно открыли в день 130-летия самарского водопровода, в октябре 2016 года. Тогда были заложены четыре звезды с именами людей, внёсших неоценимый вклад в дело водоснабжения и водоотведения города: Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена.Позже, в 2017 году, к их именам добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, которые руководили водопроводно-канализационным хозяйством Самары с 1970 по 2001 год.Сейчас «РКС-Самара» выбирает кандидатуры для новых звёзд. Стать обладателем именной звезды может стать любой человек, внёсший значительный вклад в развитие самарского водопровода и канализации. Заявки принимаются от всех жителей по электронной почте pr@samcomsys.ru в ближайшие дни.Уже в октябре 2018 года, во время торжественной церемонии празднования 132-летия самарского водопровода и 110-летия самарской канализации, новое имя украсит Аллею Славы на улице Луначарского.