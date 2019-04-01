«РКС-Самара» провели успешные испытания нового фильтра для питьевой воды.

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Специалисты «РКС-Самара» опробовали новый фильтр для обеззараживания питьевой воды. В основу метода положен испытанный народный способ – посеребрение. Основным элементом нового фильтра стали две серебряные мембраны, через которые предполагается пропускать питьевую воду перед подачей в магистральные водопроводы. При этом мельчайшие частички серебра будут оставаться в воде. Стоимость нового фильтра уточняется.На одной из насосно-фильтровальных станций города прошли испытания указанного нанофильтра. Спешим успокоить самых бдительных жителей города. Если кто-то заметит в водопроводной холодной воде необычное свечение, пусть не переживает, сверкают мельчайшие частички серебра, попавшие в воду после фильтрации.Наиболее крупные частицы можно будет наблюдать в кранах городских квартир сегодня с 16.00 до 21.00. Их можно отфильтровать через три отдельных пятимиллиметровых слоя ваты. Кто сможет собрать серебряные частички, может использовать их для изготовления ювелирных изделий или обменять на памятные сувениры в офисе ООО «Самарские коммунальные системы», со 2 по 5 апреля с 12.00 до 13.00 на Луначарского, 56. Обращаться в службу по связям с общественностью. При себе иметь документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.РКС желает всем самарцам хорошего дня и питьевой, немного серебряной воды!