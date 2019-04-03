«РКС-Самара» приступили к замене канализационной линии д-700 на улице Утёвской.

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Коллектор на улице Утёвской в Куйбышевском районе Самары был уложен в 1978 году. За это время трубы достигли практически 100% износа, и из-за газовой коррозии часть из них пришла в негодность. Помимо этого в канализационную линию врезана бесхозная труба, ухудшающая ситуацию и значительно усложняющая ремонтные мероприятия.Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» переложат около 90 метров канализационной трубы в районе пересечения ул.Войкова и Утёвской. Замена канализации – длительный процесс. Стоки, в отличие от водопровода, перекрыть нельзя ни на секунду. Для того чтобы была возможность произвести ремонт, необходимо построить байпасную линию, по которой стоки пойдут в обход разрушенного участка. Основная линия, которую будут перекладывать, находится на глубине около 7 метров. По предварительной информации, планируется сужение улицы Утёвской.К работам специалисты «РКС-Самара» приступают сегодня, 3 апреля.