«РКС-Самара» приступили к замене канализационной линии д-700 на улице Утёвской
3 апреля 2019 10:46
78
Коллектор на улице Утёвской в Куйбышевском районе Самары был уложен в 1978 году. За это время трубы достигли практически 100% износа, и из-за газовой коррозии часть из них пришла в негодность. Помимо этого в канализационную линию врезана бесхозная труба, ухудшающая ситуацию и значительно усложняющая ремонтные мероприятия.
Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» переложат около 90 метров канализационной трубы в районе пересечения ул.Войкова и Утёвской. Замена канализации – длительный процесс. Стоки, в отличие от водопровода, перекрыть нельзя ни на секунду. Для того чтобы была возможность произвести ремонт, необходимо построить байпасную линию, по которой стоки пойдут в обход разрушенного участка. Основная линия, которую будут перекладывать, находится на глубине около 7 метров. По предварительной информации, планируется сужение улицы Утёвской.
К работам специалисты «РКС-Самара» приступают сегодня, 3 апреля.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 апреля 2019 10:50
Владельцы самовольных объектов пока не спешат вывозить их сами. Благоустройство региона
82
1 апреля 2019 14:43
В Самаре разметка в рамках контракта будет нанесена на Волжском шоссе, Кировском мостовом переходе и улице Демократической. Благоустройство региона
301
29 марта 2019 13:13
Причиной послужило обращение одного из пользователей Twitter. Благоустройство региона
291
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2254
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2468
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1102
Всё в Дом
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
526
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
191
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
1103
ЖКХ
3 апреля 2019 10:46
Трубы достигли практически 100% износа. ЖКХ
76
2 апреля 2019 13:36
Теперь абонентов ждут на пр. Металлургов, 56. ЖКХ
345
2 апреля 2019 12:51
Тариф останется на уровне 598,16 рублей за кубометр. ЖКХ
301
Экология
2 апреля 2019 13:50
После изменения состава стоков в реку может попасть почти в 4 раза больше цинка, в 3,5 - нефтепродуктов, в 2,5 - карбамида, в 2,5 - сульфатов. Экология
365
2 апреля 2019 13:44
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения ЧП. Экология
377
2 апреля 2019 11:59
Грызуны собираются строить запруды на берегу Крымзы. Экология
285
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
291
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4826
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4775
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
563
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
857
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
826
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
410
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1049
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1056
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2041
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2315
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1388
Мероприятия