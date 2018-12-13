«РКС-Самара» принимает клиентов в торгово-развлекательном комплексе
13 декабря 2018 09:30
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В эту и в следующую субботу – 15 и 22 декабря 2018 года с 9.00 до 15.00 – «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») организует работу выездных центров обслуживания клиентов в торгово-развлекательном комплексе на ул.Дыбенко.
В эти дни, совершая покупки в ТЦ, можно будет оплатить квитанцию за услуги водоснабжения и водоотведения (только безналичный расчёт), получить необходимую информацию о долгах и акциях. Также у всех абонентов будет возможность принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов!» и получить сладкий подарок, предоставив подтверждение оплаты или оплатив на месте начисления ноября за воду и канализацию в двойном размере.
Всех 15 и 22 декабря приглашают прийти в «Космопорт» и посетить выездной центр обслуживания клиентов «РКС-Самара»! Предновогодний поход по магазинам можно совместить с оплатой услуг и получением подарков от «РКС-Самара».
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