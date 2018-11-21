«РКС-Самара» предупреждает: Мошенники продолжают рекламную атаку!

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Несколько самарских компаний, занимающихся поверкой и установкой приборов учёта, продолжают вести агрессивную рекламную кампанию, направленную на запугивание жителей. Они выпускают листовки в виде квитанций, на которых обозначены нереальные тарифы, стоят штрихкоды, штампы и печати, название организации призвано внушить доверие. В тексте «квитанции» используются побудительные и запугивающие обороты. Представители компаний ходят по квартирам, назойливо звонят жителям, в грубой форме пытаются заставить поменять приборы учета или провести поверку. При этом в названиях компаний используются слова и словосочетания, призванные внушить доверие.Обращаем внимание жителей Самары! Не поддавайтесь на подобные провокации. Это намеренный обман и введение в заблуждение с целью получить коммерческий заказ. Предупредите своих пожилых знакомых и родственников: такой агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников.«РКС-Самара» напоминает, что срок поверки счётчиков холодной воды – шесть лет, горячей – четыре. Дата поверки должна быть зафиксирована в документах, которые выдаются при установке прибора учёта. Также вы можете проверить эти данные по телефону колл-центра СКС 207-25-40 или в любом центре обслуживания клиентов (ЦОК). Сотрудники «РКС-Самара» абонентам не звонят и по квартирам не ходят!Если подошёл срок поверки ПУ, вы должны самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80 или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ. В назначенное время к вам придёт мастер. С документами о поверке вы должны прийти в ЦОК «РКС-Самара» своего района для внесения данных в базу. Если срок поверки ПУ прошёл, а документы не предоставлены, первые три месяца сумма оплаты водоснабжения и водоотведения будет рассчитываться по средним начислениям, а начиная с четвёртого месяца – по нормативам.Если жители не довольны агрессивной рекламой компаний, то они могут пожаловаться в прокуратуру или Роспотребнадзор и поставить в известность свою управляющую компанию.Фото pixabay.com