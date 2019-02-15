«РКС-Самара» подвели итоги работ по благоустройству за 2018 год
15 февраля 2019 13:54
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Благоустройство вскрытий после устранения технологических сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения, наличие ограждений, знаков, информационных табличек, поломка или воровство крышек колодцев, уборка деревьев в охранной зоне водоводов, коллекторов и насосных станций – все эти вопросы решаются на Штабе благоустройства «РКС-Самара». Он проводится каждый четверг в 14.00 по адресу: Самара, Луначарского, 56, прийти может любой житель города.
14 февраля в актовом зале Администрации Октябрьского внутригородского района состоялся итоговый годовой Штаб «РКС-Самара». Главный управляющий директор Владимир Бирюков подчеркнул значимость этой темы для предприятия и для всего города: «Мы уже пятый год проводим такой Штаб. Он предназначен, чтобы поднять авторитет людей, которые наводят порядок в городе, делают его комфортным. Нам есть чем гордиться, и есть, над чем работать. Мы готовы к обратной связи, готовы работать над недостатками».
Самыми масштабными проектами в сфере благоустройства, которые реализовали «РКС-Самара» в 2018 году и которые уже успели оценить горожане, стали реконструкция сквера у «Древа жизни» на ул. Полевой, благоустройство территории ГВС для музея истории самарского водопровода, создание арт-фигур для «Аллеи хорошего настроения» на ул. Подшипниковой в тематике ЧМ-2018, установка Красного человека у здания управления на ул. Луначарского. Работы эти не были обязательными, выполнялись с одной целью – сделать жизнь в городе чуть интереснее, привлекательнее, разнообразнее.
Эти проекты получили высокие оценки как от жителей Самары, так и от представителей органов власти. На итоговом Штабе руководитель управления оперативного мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алексей Коробков подчеркнул готовность сотрудников «РКС-Самара» всегда прийти на помощь, их креативность и желание придать городу как можно более благоустроенный вид.
Директор МУП «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский отметил положительные изменения в работе «РКС-Самара», обозначил проблемные вопросы, а также напомнил о важности внимательного отношения к благоустройству вскрытий.
Закончилось мероприятие награждением сотрудников ресурсоснабжающей организации, работников подрядных организаций и районных администраций, оказывающих предприятию помощь в благоустройстве родного города.
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