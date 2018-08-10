«РКС-Самара» переходит на наилучшие доступные технологии
10 августа 2018 13:31
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Наилучшая доступная технология (НДТ) - технология, определяемая на основе современных достижений науки и техники, обеспечивающая наилучшую охрану окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. Понятие и принципы действия НДТ стали применяться в странах ЕЭС в конце прошлого века. В РФ в 2014 году внесены изменения в федеральный закон об охране окружающей среды. Для каждой отрасли составляются специальные справочники рекомендованных технологий.
НДТ уже успешно внедряются на предприятиях «РКС-Самара» в процессе реализации инвестиционной программы – в частности на городских очистных канализационных сооружениях. Для обеспечения наилучшего качества очистки стоков «РКС-Самара» закупили атомно-эмиссионный спектрометр и микроволновую систему для кислотного разложения проб. С их помощью проводится определение ионов алюминия, железа, кадмия, меди, никеля, свинца, цинка, бария, бериллия, марганца, селена, стронция и др. В год делается более 35 тысяч анализов.
Кроме того, с учетом НДТ проведена реконструкция воздуходувной станции, идет реконструкция аэротенков и проектирование станции механической очистки.
В результате проведенных работ масса сброса загрязняющих веществ в составе очищенных и обеззараженных сточных вод на Городских очистных канализационных сооружениях уменьшилась за 2017 год, по сравнению с 2016, на 14 тысяч тонн, в 1 полугодии 2018г., по сравнению с аналогичным периодом 2017г., на 20,5 тыс.тонн.
Дополнительно в 2018 году «РКС-Самара» запустили программу мониторинга воздуха. В соответствии с установленными требованиями, замеры проводились на границах санитарно-защитной зоны ГОКСа в Куйбышевском районе, по основным показателям, в том числе: сероводород, аммиак, метан. Все результаты мониторинга воздуха соответствуют нормам, установленным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
«РКС-Самара» с 2013 года выполнили мероприятия инвестиционной программы на общую суму 2,165 миллиарда рублей. Из них сумма вложений в оборудование и технологии Городских очистных канализационных сооружений, а значит – в улучшение экологической ситуации региона, составила 900 миллионов рублей. Сейчас уже сформированы предложения для новой инвестиционной программы, которая может быть принята в случае заключения концессионного соглашения.
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