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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара» не будет начислять пени за октябрь и ноябрь, чтобы жителям было проще избавиться от долгов

13 ноября 2018 09:48
195
«РКС-Самара» не будет начислять пени за октябрь и ноябрь, чтобы жителям было проще избавиться от долгов.
В январе 2019 года (платежи за декабрь) пени будут начислены в полном объёме.

В настоящее время ресурсоснабжающие организации вправе начислять пени – неустойку за неуплату коммунальных платежей. Если плата за водоснабжение и водоотведение не поступает в течение месяца, абонент видит в своей квитанции пени.
В «РКС-Самара» приняли решение, что в ноябре и декабре 2018 года (платежи за октябрь и ноябрь) пени начисляться не будут, чтобы жителям было легче избавиться от долгов.

Это позволит большему числу абонентов принять участие в традиционной акции «В новый год – без старых долгов», которую «РКС-Самара» проведут в этом году с 10 по 27 декабря.
В январе 2019 года (платежи за декабрь) пени будут начислены в полном объёме, сообщают в компании.
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Комментарии



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