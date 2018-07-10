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Водоразборные колодцы (позже - колонки) появились на улицах города в момент запуска в действие самарского водопровода – в 1886 году. В то время о кране с питьевой водой в доме подавляющему большинству жителей оставалось только мечтать. А вот колонками пользовались, причем всегда за это взималась плата. Все понимали, что бесплатной питьевой воды, (т.е. воды поднятой насосами, специально подготовленной) не бывает.За более чем вековую историю отношение к водоразборным колонкам изменилось. В начале XXI века, при том, что у любого имущества появился хозяин, колонки и вода в них стали восприниматься как ничейные, бесплатные, общие. Это не так. Каждый абонент, у кого вода не заведена в дом, имеет право пользоваться водоразборной колонкой, своевременно оплачивая эту услугу.Сегодня содержание городских водопроводных колонок обходится компании «РКС-Самара» в сумму близкую к 30 миллионам в год. При этом водой пользуются не только добросовестные абоненты, но и те, кто решил «сэкономить» - набирают воду в огромные емкости для дачи, бизнеса, мойки машины. И такое отношение не только приносит прямые финансовые убытки, но несет за собой антисанитарию вокруг колонок и возможное осложнение эпидемиологической ситуации из-за возможности передачи заболеваний.А кто-то продолжает ходить за водой с коромыслом. Такого быть в современном городе не должно!«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом». Главная цель – завести воду в дома всех жителей на взаимовыгодных условиях и, в конечном счете, отказаться от водоразборных колонок. Сейчас сотрудники провели анализ колонок и существующих лицевых счетов абонентов. Там, где колонки находятся очень близко друг к другу или где к колонке «не привязаны» никакие абоненты, колонки консервируются или на них устанавливаются замки, а ключи раздаются добросовестным плательщикам. Затем, если все же появляются недовольные, то «РКС-Самара» предлагает различные варианты организации водоснабжения. Условие одно – обращения рассматриваются после предъявления номера лицевого счета и проверки оплаты услуги.В некоторых районах города консервация и дальнейший демонтаж колонок проходит безболезненно. В других – появились массовые обращения. Но, что удивительно, анализ показал, что жалобщики – это те, кто не платит за воду, потребляет воду без оплаты, попросту – ворует. 90% установленных замков – сломаны. Вряд ли их будут ломать те, кто получил ключи. Скорее, те, у кого ключей нет, а пользоваться привыкли. Это могут быть жители ближайших домов, а могут быть те, кто постоянно при выезде из города набирали водички по 100 – 200 – 300 литров! От таких потребителей жалобы рассматриваться не будут.Все остальные обращения от тех, кто добросовестно оплачивал воду, потребляемую из колонки, будут внимательно рассмотрены и обязательно будет предложен вариант по заведению воды в дом. Например, материалы оплачивает абонент, а работы выполняет «РКС-Самара».В XXI веке пора прекратить бегать с ведрами за водой. Вода должна быть в доме у всех, кто готов своевременно оплачивать услугу.Сотрудники «Самарских коммунальных систем» приносят извинения добросовестным абонентам, которые столкнулись с временной проблемой консервации колонок.Если кто-то из жителей, кто регулярно пользовался колонкой, столкнулся с ее отключением, консервацией или установкой замка и по какой-то причине абонента не информировали, как ему поступать, он может обратиться в «РКС-Самара» любым способом: электронной почтой, через специальную форму на сайте, написать в Твиттер, позвонить в колл-центр и оставить свои данные (адрес, фамилию, адрес колонки, номер телефона). Специалисты в самые короткие сроки свяжутся с абонентом и ответят на все вопросы.