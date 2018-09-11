Продлён приём заявок на конкурс «Лидер ЖКХ» в Самарской области

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Государственная жилищная инспекция Самарской области продлила срок приема заявок на Восьмой ежегодный конкурс на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами «Лидер ЖКХ».Главная задача конкурса - обобщение и распространение положительного опыта участников, полученного в сфере ЖКХ, на территории Самарской области. Победители определяются в трех номинациях:• «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2017 году»;• «Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2017 г.»;• «Лучшее (ий) товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области в 2017 году».Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию пакет документов. Перечень их приведен в разделе «Конкурс «Лидер ЖКХ» на сайте ГЖИ Самарской области (постоянная ссылка на раздел http://www.gzhi-samara.ru/index.php?r=site/page&id=71).Направлять документы на конкурс «Лидер ЖКХ» следует по адресу: Самара, ул. Льва Толстого, 123, 4 этаж, каб. 408, управление информационных технологий и организационной работы ГЖИ Самарской области.Контактное лицо – ведущий специалист управления информационных технологий и организационной работы Минин Сергей Николаевич.Телефон: (846) 200 02 85.Последний день приема конкурсных материалов - 17 сентября 2018 года.