Потребителям Промышленного и Кировского районов Самары начали подключать горячую воду
2 августа 2018 10:17
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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» совместно с жилищными организациями приступили к подключению горячего водоснабжения для абонентов Промышленного и Кировского районов, которые подключены от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Начиная с 20 июля теплоэнергетики вели масштабные работы по ремонту запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования I тепломагистрали.
Параллельно с этим специалисты ПТС в рамках программы «Re:Конструкция» приступили к ремонту теплотехнического оборудования II тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этой связи временно приостановлено горячее водоснабжение
со 2 по 12 августа 2018 года
для потребителей в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.
Ориентировочная интерактивная карта района проведения ремонтных работ:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Affef9465823bbf7b9ce44aca9a7bd4beb419a1bde6d84fd0fdc5676905db2d75&source=constructorLink
Уточнить, попадает ли конкретный жилой дом в зону приостановки подачи горячего водоснабжения, можно будет в интернет-приемной ПТС - http://teplo.energy/. Для этого достаточно будет ввести в соответствующую графу точный адрес.
АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме.
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