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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Показания приборов учета в Самаре можно передать даже ночью

1 февраля 2019 09:19
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Показания приборов учета в Самаре можно передать даже ночью
1000 обращений в месяц обрабатывает каждый сотрудник Центра обращения клиентов «РКС-Самара».

«РКС-Самара» активно работают с замечаниями и пожеланиями абонентов, по мере возможности корректируют свою работу, в соответствии с запросами жителей. В 2018 году для эффективной обратной связи с клиентами в холле одного из ЦОКов установили флипчарт. По сути это большой перекидной блокнот, в котором каждый может написать пожелание, просьбу, оставить отзыв.
Новинка понравилась абонентам, они оставили на огромных листах флипчарта десятки различных сообщений. В основном, обращения касались работы самого ЦОКа, так как вопросы по водоснабжению и водоотведению решаются напрямую со специалистами во время самого визита. Так, клиенты просили увеличить парковку около здания ЦОКа, установить антискользящее покрытие на коврики у входа, прикрепить крючки для сумок в туалетах. Были пожелания усовершенствовать доставку квитанций, увеличить способы передачи показаний ИПУ, а также замечания к работе и благодарности за решенные вопросы. Все пожелания, которые можно было выполнить, реализовывались в самый короткий срок.

Сегодня каждый сотрудник ЦОКа в месяц принимает около тысячи клиентов. Для сокращения числа обратившихся сотрудники проводят анализ поступивших вопросов, стараются предупредить их появление.
Самая популярная тема обращений – передача показаний приборов учета. Хотя представлять данные давно можно дистанционно, в том числе через сайт компании (подробные инструкции https://samcomsys.ru/pokazaniya), даже в ночное время, многие по-прежнему предпочитают передавать их из рук в руки.
Другая тема обращений – решение вопросов задолженности. Для таких абонентов каждый вторник и четверг с 9.00 работает специальная комиссия, где подобные вопросы решаются быстро с учетом обстоятельств должников.

Работа ЦОКов продолжает совершенствоваться. В месяц в компанию обращается около 43 тысяч абонентов. В компании рассчитывают, что подавляющее большинство в будущем сможет перейти на дистанционные виды обращений, а кому-то справки можно будет доставлять на дом. Жизнь не стоит на месте, «РКС-Самара» стараются идти в ногу.

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