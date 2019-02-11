Похититель крышек люков в Самаре не только заплатил за них, но еще и отработает четыре месяца
11 февраля 2019 10:25
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Еще в октябре 2018 года был зафиксирован факт хищения крышек с двух канализационных люков на ул.Флотской. По заявлению «РКС-Самара» было заведено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ (кража).
В ходе расследования вначале 2019 года был задержан ранее судимый гражданин 1992 года рождения. Злоумышленник сначала дал признательные показания, а потом, желая избежать наказания, полностью возместил причиненный ущерб. Тем не менее, суд, состоявшийся на днях, приговорил похитителя к исправительными работами на четыре месяца.
На обслуживании «РКС-Самара» сегодня находятся более 72 тысяч канализационных и водопроводных колодцев. Хищение крышек – одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются специалисты. Для сообщений об открытых колодцах в компании создан специальный сервис «Водный сигнал» https://samcomsys.ru/appeals при помощи которого каждый житель в круглосуточном режиме может отправить информацию о проблеме в диспетчерскую службу.
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