Похититель канализационных люков поработает на благо Самары.

32

Кража элементов системы водоснабжения и водоотведения – уголовно наказуемое преступление.Житель одного из сёл Красноармейского района Самарской области приехал в областной центр на заработки, причём весьма специфические. Летом прошлого года он похитил, разбил и сдал в пункт приёма металла большое количество комплектов люков. Четыре из них принадлежало «РКС-Самара», остальные – другим владельцам инженерных коммуникаций.На судебном заседании, которое состоялось в марте 2019 года, преступник вину в предъявленном обвинении признал полностью. Наказание в виде штрафа суд счёл нецелесообразным, поскольку подсудимый официально нигде не трудоустроен. Окончательное наказание – 200 часов обязательных работ на благо города.