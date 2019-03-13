Плесень на стенах и воду в подвале кинельцам объяснили закрытой форточкой

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Жителям города Кинель Самарской области, страдающих от заплесневелых от сырости стен, не работающей вентиляцией и разлившимся болотом в подвале, посоветовали чаще открывать окно.В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители дома 9 по улице Заводской. Уже несколько месяцев в их квартирах невозможно находиться из-за сырости. В подвале дома – настоящее болото, от которого сырость идет по всем квартирам, однако ни в ГЖИ, ни в управляющей компании черных от плесени стены «не замечают».-У меня дома маленький ребенок, у него уже началась аллергическая реакция на сырость. Ребенок постоянно болеет, да и мы все. Вентиляция работает наоборот. Два шкафа прогнили, вся мебель плесенью покрыта, все стены почернели. Уже неоднократно жаловались в управляющую компанию, но толку нет, - пожаловалась общественникам Лидия Муравцева.После жалобы общественников, квартиру посетили представители ГЖИ Самарской области, после чего отрапортовали общественникам: проверка прошла, но ничего страшного в квартирах не обнаружено, а в одну из квартир сотрудников не пустили.-Нарушений в содержании подвального помещения, крыши и системе вентиляции не выявлено, - ответил «Гражданскому патрулю» заместитель руководителя ГЖИ Самарской области Владимир Петров. Жильцы ответ Петрова назвали ложью и подкрепили свидетельство фотографиями.-Они вообще не спускались в подвал. На плесень даже не посмотрели, глянули лишь на вентиляцию и заявили: чего вы хотите, вы же не открываете окно, вот она и не работает у вас нормально, проветривайте чаще, - возмутилась Лидия Муравцева.Общественники отметили, что, появившись в жилье, плесень активно размножается при комнатной температуре в условиях повышенной влажности и неэффективной вентиляции на многих материалах. В квартире плесневые грибы опасны своими микотоксинами, которые действуют угнетающе или отравляюще на другие живые организмы. Они вызывают головокружение, головные боли, аллергические заболевания кожи и дыхательных путей, которые трудно диагностировать и лечить, а также другие расстройства. У людей со сниженным иммунитетом возможны плесневые поражения внутренних органов. Все перечисленные заболевания носят хронический характер и вызывают трудности при лечении.«Гражданский патруль» обратился с жалобой в Кинельскую межрайонную прокуратуру и Роспотребнадзор Самарской области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту бездействия ГЖИ Самарской области, что выразилось в непроведении надлежащей проверки по жалобе жильцов, провести проверку по факту ненадлежащего санитарного состояния квартир, а также возбудить административное дело по статье 7.23 КоАП РФ (Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).-На наш взгляд причиной сложившейся ситуации стал провал программы капитального ремонта в Самарской области и здесь уже возникает вопрос к Министерству ЖКХ, - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.