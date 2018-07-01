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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Платежи за коммунальные услуги в России повысятся с 1 июля

1 июля 2018 11:44
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Платежи за коммунальные услуги в России повысятся с 1 июля
Рост в среднем по стране составит 4%.

Соответствующее повышение производится согласно распоряжению правительства. Коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

Увеличение платежа зависит от субъекта, для которых указаны конкретные индексы, – могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки. Среди лидеров роста индексов в нынешнем году указаны Москва и Новгородская область (5,5%), Санкт-Петербург (6%), Башкортостан – 5,9%, Омская область – 5%. Наименьшая индексация предусмотрена, в частности в Северной Осетии – 3%, Кабардино-Балкарии – 3,3%, Дагестане – 3,3%, в Карачаево-Черкессии, Чечне и Адыгее, а также на Сахалине – 3,4%.

Нововведением этого года станет включение платы за вывоз мусора в число коммунальных услуг. На новую схему перешли, в частности, Астраханская область, Ставрополь, Ивановская область и Чувашия, передает Радио Маяк.
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