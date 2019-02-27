Плата за мусор в Самаре: за январь пени начислять не будут
27 февраля 2019 12:12
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Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс" не будет начислять жителям Самарской области пени за просрочку январских платежей, пишет Самру.ру.
"Полная отладка процесса формирования и рассылки корректных квитанций по такому объему лицевых счетов потребует несколько месяцев. В дальнейшем квитанции за каждый прошедший месяц будут доставляться жителям Самарского региона с 1 по 10 число каждого месяца «Почтой России». Потребители услуги «Обращение с ТКО» могут оплачивать ее любым удобным способом: наличными денежными средствами через отделения почты РФ и банков", - сообщил оператор.
Напомним, с 1 января в 10 городах Самарской области (в том числе, в Самаре) плата за вывоз мусора взимается исходя из площади жилья – 4,54 рубля за один квадратный метр. На остальной территории - исходя из количества жильцов, 97,20 руб. с одного человека в месяц.
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