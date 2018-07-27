Пирамида позора будет висеть перед окнами должников за воду в Самаре
27 июля 2018 11:52
87
"Груз долгов", который "РКС-Самара" перекладывает на плечи неплательщиков, попробовал новое направление. В компании нашли способ поставить долговую пирамиду жителям многоквартирного дома.
В 155 доме на Ново-Садовой проживает несколько абонентов, задолжавших за водоснабжение и водоотведение в общей сложности более 150 тысяч рублей. Одному из должников, после применения всех возможных способов воздействия, решено было поставить "пирамиду позора". Сделали это с помощью "механической руки" – облегченную версию пирамиды позора поместили четко перед балконом неплательщика. Проживающие здесь потребители накопили 13 тысяч рублей долга. Может быть, знак позора и массовое недовольство соседей заставят выполнить законные обязательства не только получателя пирамиды, но и всех неплательщиков в этом доме.
"Разумеется, пирамиду мы ставим не сразу. Сначала мы уведомляем должника, присылаем письма, претензии, направляем исполнительные листы из судов, приглашаем на комитет по дебиторской задолженности, где мы всегда готовы пойти навстречу должнику, разбираем каждую ситуацию индивидуально. От этого абонента не последовало никаких действий, никакого желания урегулировать проблему", - рассказала заместитель директора по сбытовой деятельности "РКС-Самара" Евгения Порецковская.
Пирамида будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг за услуги, которые уже получил. Трехтонные предшественницы летающей пирамиды уже постояли у 82 частных домов и организаций, владельцы которых очень быстро вернули долги больше чем на миллион рублей. Способ нестандартный, но действенный, а значит "РКС-Самара" продолжит применять его в борьбе с должниками. Учитывая просьбы соседей, добросовестных плательщиков, способ доставки пирамиды сделают менее шумным.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
27 июля 2018 12:55
Об этом сообщил Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Благоустройство региона
40
27 июля 2018 12:49
Мероприятия пройдут в рамках нового проекта благоустройства «Твой конструктор двора». Благоустройство региона
42
27 июля 2018 12:21
Он проходил в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Благоустройство региона
77
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
525
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
236
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
309
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
461
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
227
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
231
ЖКХ
27 июля 2018 11:52
Такие меры приняты после игнорирования других предупреждений. ЖКХ
86
27 июля 2018 09:08
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстанавливаться совместно с коммунальными организациями по мере устранения повреждений. ЖКХ
190
26 июля 2018 10:42
«РКС-Самара» проверили платёжную дисциплину. ЖКХ
133
Экология
26 июля 2018 13:41
Они размещены по 15 адресам. Экология
191
23 июля 2018 12:44
Волонтеры продолжат экологические рейды по Самарской Луке, вдоль береговой линии рек и озер, в Самаре и Тольятти. Экология
488
22 июля 2018 23:57
Скот является крупным источником парниковых газов. Экология
823
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
300
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
375
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
838
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
652
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
678
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
848
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1315
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1251
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2963
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2033
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3190
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
500
Мероприятия