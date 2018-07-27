Пирамида позора будет висеть перед окнами должников за воду в Самаре

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"Груз долгов", который "РКС-Самара" перекладывает на плечи неплательщиков, попробовал новое направление. В компании нашли способ поставить долговую пирамиду жителям многоквартирного дома.В 155 доме на Ново-Садовой проживает несколько абонентов, задолжавших за водоснабжение и водоотведение в общей сложности более 150 тысяч рублей. Одному из должников, после применения всех возможных способов воздействия, решено было поставить "пирамиду позора". Сделали это с помощью "механической руки" – облегченную версию пирамиды позора поместили четко перед балконом неплательщика. Проживающие здесь потребители накопили 13 тысяч рублей долга. Может быть, знак позора и массовое недовольство соседей заставят выполнить законные обязательства не только получателя пирамиды, но и всех неплательщиков в этом доме."Разумеется, пирамиду мы ставим не сразу. Сначала мы уведомляем должника, присылаем письма, претензии, направляем исполнительные листы из судов, приглашаем на комитет по дебиторской задолженности, где мы всегда готовы пойти навстречу должнику, разбираем каждую ситуацию индивидуально. От этого абонента не последовало никаких действий, никакого желания урегулировать проблему", - рассказала заместитель директора по сбытовой деятельности "РКС-Самара"Пирамида будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг за услуги, которые уже получил. Трехтонные предшественницы летающей пирамиды уже постояли у 82 частных домов и организаций, владельцы которых очень быстро вернули долги больше чем на миллион рублей. Способ нестандартный, но действенный, а значит "РКС-Самара" продолжит применять его в борьбе с должниками. Учитывая просьбы соседей, добросовестных плательщиков, способ доставки пирамиды сделают менее шумным.