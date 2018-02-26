Перекладки теплосетей в Тольятти и Новокуйбышевске летом 2018 года планируется существенно увеличить

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Подразделения Самарского филиала «Т Плюс» и АО «Предприятие тепловых сетей» приступили к плановой подготовке к зиме 2018-2019 гг. В планах самарских энергетиков произвести капитальный и средний ремонт 4 турбоагрегатов общей мощностью 308,5 МВт и 8 энергетических котлов общей производительностью 2710 тонн пара в час, а также заменить свыше 45 км тепловых сетей.В целом на ремонт и техническое перевооружение в 2018 году Самарский филиал «Т Плюс» и АО «ПТС» планируют направить свыше 4,7 млрд. рублей. При этом финансовые вложения в повышение надежности работы энергоактивов могли быть и больше, если бы не задолженность потребителей энергокомпании за полученное тепло, которая на 1 февраля 2018 года достигла 8,7 млрд. рублей.Особое внимание теплоэнергетиками традиционно будет уделено повышению надежности работы теплосетевых коммуникаций. Если в прошлом году основной упор был сделан на замену теплосетей в Самаре, учитывая подготовку областной столицы к предстоящему футбольному первенству, то в ремонтную кампанию 2018 года акцент будет смещен на замену трасс в Тольятти и Новокуйбышевске. В частности, в Новокуйбышевске летом 2018 года планируется переложить около 7 км теплосетей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В Тольятти обновление затронет около 23 км теплосетевых коммуникаций, что в 2,8 (!) раза выше темпов 2017 года. В общей сложности в ходе ремонтной кампании 2018 года теплоэнергетики «Т Плюс» и «ПТС» заменят свыше 45 км теплотрасс в Самарской области, сообщает пресс-служба компании.