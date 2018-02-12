Пенсионеры Самарской области смогут научиться передавать показания приборов учета коммунальных услуг через интернет
12 февраля 2018 10:53
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В этом году пенсионеры смогут научиться передавать показания приборов учета коммунальных услуг через интернет. Отказаться от стояния в очередях позволит проект обучения компьютерной грамотности «Статус Онлайн», реализуемый в этом году благотворительным фондом «Самарская губерния» совместно с Самарским филиалом «Т Плюс».
В рамках проекта «Статус Онлайн», который реализуется на территории Самарской области с 2013 года при поддержке фонда поддержки и развития филантропии КАФ, люди старшего поколения и совершеннолетние граждане с ограниченными возможностями здоровья обучаются компьютерной и финансово-юридической грамотности. Непростые вопросы подаются в легкой и доступной форме. За период реализации проекта на 13 площадках Самары и Тольятти прошли обучение более 1800 слушателей.
В 2018 году благодаря поддержке Самарского филиала «Т Плюс» проект «Статус Онлайн» станет доступен и для новокуйбышевцев. Новая 14-я площадка в ближайшее время откроется на базе АНО Музейно-образовательный центр «Школа-Музей_Культура», расположенного по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 1 А. Кроме того, новым направлением программы обучения станет управление платежными системами «Сбербанк онлайн» (коммунальные платежи и управление банковским счётом) и «Квартплата 24» (платежи за горячее водоснабжение и тепловую энергию). Все занятия будут проводиться бесплатно.
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