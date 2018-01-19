«ПТС» решает проблему с бесхозяйной теплосетью в Ташкентском переулке Самары

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» ведут замену теплового ввода в двухэтажный жилой дом №42 в Ташкентском переулке. Данный бесхозяйный участок теплосети диаметром 57 мм долгое время никем не обслуживался. В результате низкая пропускная способность трубы, забитой шлаком, не позволяет обеспечить необходимую циркуляцию горячей воды в доме. Для соблюдения температурного режима в квартирах жителей управляющей компании приходится сливать теплоноситель в канализацию, что негативно сказывается на работе теплосети всего квартала в границах улиц Советская, Ставропольская, Ташкентский переулок и проспект Юных Пионеров.За последние 2 года в эксплуатацию «ПТС» администрацией г.о.Самара передано около 425 км бесхозяйных тепловых сетей. Отсутствие работ по содержанию и ремонту этого хозяйства привели данные коммуникации к износу свыше 90%. По статистике «ПТС», практически каждое второе повреждение, фиксируемое на тепловых сетях компании, происходит именно на бесхозах. При этом данные участки составляют лишь пятую часть от всех теплосетевых коммуникаций, находящихся в обслуживании «Предприятия тепловых сетей».Вопрос по обеспечению качественным теплоснабжением жителей дома №42 в Ташкентском переулке был взят на контроль администрацией Кировского района г.Самара и АО «ПТС». После обследования бесхоза было принято решение о замене всего теплового ввода в дом. В общей сложности теплоэнергетикам предстоит заменить 84 метра трубы. Ремонт прямого и обратного трубопровода будет осуществляться поочередно, чтобы на время ремонта была возможность сохранить теплоснабжение по резервной схеме. Теплоэнергетики планируют завершить ремонтные работы на объекте до конца недели, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).