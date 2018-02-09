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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Охотники за цветметом угрожают жизни и здоровью жителей Самарской области

9 февраля 2018 11:32
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Охотники за цветметом угрожают жизни и здоровью жителей Самарской области
Ущерб от действий охотника за цветным металлом, который был на днях задержан в Центральном районе Тольятти, оценивается в 479 тыс. рублей.

Именно столько потребуется специалистам Территориального управления по теплоснабжению в г.Тольятти для восстановления изоляции 205 метров тепломагистрали диаметром 820 мм по ул.Индустриальной.

Напомним, что 19 января во время обхода тепломагистрали персоналом ТУТС в г.Тольятти было выявлено хищение покровного слоя тепловой изоляции. В тот же день теплоэнергетики обратились с заявлением в отдел полиции №24 УМВД России по г.Тольятти. В результате был задержан житель Тольятти, попытавшийся сдать в пункт приема 50 листов металла по 10 килограммов каждый.

Работа тепломагистрали без изоляции снижает качество теплоснабжения и повышает риск возникновения порывов на теплосетях. В настоящее время руководство ТУТС в г.Тольятти рассматривает возможность внесения данного участка теплосети в программу ремонта теплоизоляции на 2018 год. Следует отметить, что подобные внеплановые затраты приводят к сокращению других видов работ, более востребованных – например, замену тепловых сетей.

Охотники за цветметом не в первый раз совершают правонарушения на теплосетевых объектах «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей». В частности, в 2017 году в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске в общей сложности были похищены 14 крышек люков тепловых камер. Кроме того, в прошлом году была совершена кража оборудования на одном из ЦТП «Предприятия тепловых сетей».

Руководство «Т Плюс Самара» и «ПТС» призывает правоохранительные органы обратить особое внимание на деятельность охотников за цветметом и работу пунктов приема металла, поскольку каждый похищенный метр теплоизоляции повышает риск возникновения аварии на теплосети, а каждая украденная крышка люка – увеличивает риск падения в теплокамеры горожан.

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