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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ограничение подачи горячего водоснабжения в ряде районов Самары продлится до 25 июля

22 июля 2018 11:44
267
Ограничение подачи горячего водоснабжения в ряде районов Самары продлится до 25 июля
Это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

В связи со значительным количеством повреждений на тепловых сетях, подключенных от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, после проведения гидравлических испытаний до 25 июля 2018 года в нескольких районах Самары будет ограничена подача горячей воды.

По информации самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс" ограничение действует в границах улиц : Алма-Атинская-Ташкентская-Солнечная-Гастелло-пр.Карла-Маркса-Ставропольская-Каховская-Магистральная-Литвинова-Ракитовское шоссе - Ак. Павлова-Советской Армии-Центральная-Московское шоссе-Партизанская-Балаковская-Авроры-Гагарина-Ерошевского-Мичурина-Революционная.
Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению горячего водоснабжения, поскольку это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период, сообщает горадминистрация.
Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания устранения повреждений и сборки схемы ГВС потребителям.
Телефоны контакта диспетчеров АО"ПТС": 279-79-79, 334-35-90.
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