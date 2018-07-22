Ограничение подачи горячего водоснабжения в ряде районов Самары продлится до 25 июля
22 июля 2018 11:44
267
В связи со значительным количеством повреждений на тепловых сетях, подключенных от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, после проведения гидравлических испытаний до 25 июля 2018 года в нескольких районах Самары будет ограничена подача горячей воды.
По информации самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс" ограничение действует в границах улиц : Алма-Атинская-Ташкентская-Солнечная-Гастелло-пр.Карла-Маркса-Ставропольская-Каховская-Магистральная-Литвинова-Ракитовское шоссе - Ак. Павлова-Советской Армии-Центральная-Московское шоссе-Партизанская-Балаковская-Авроры-Гагарина-Ерошевского-Мичурина-Революционная.
Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению горячего водоснабжения, поскольку это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период, сообщает горадминистрация.
Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания устранения повреждений и сборки схемы ГВС потребителям.
Телефоны контакта диспетчеров АО"ПТС": 279-79-79, 334-35-90.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 июля 2018 10:45
Она протянется до улицы Врубеля. Благоустройство региона
476
20 июля 2018 17:13
Сегодня во всех районах города продолжаются ремонтные работы излюбленных мест отдыха самарцев, которые стали лидерами народного голосования в рамках... Благоустройство региона
314
20 июля 2018 13:55
До 27 июля этого года собственники могут доказать, что имеют право на это место. Благоустройство региона
273
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
410
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
209
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
289
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
400
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
208
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
214
ЖКХ
22 июля 2018 11:44
Это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период. ЖКХ
266
20 июля 2018 13:39
После гидравлических испытаний специалисты ПТС приступают к ремонту I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. ЖКХ
1338
20 июля 2018 11:27
На сессии обсуждались изменения в отрасли, которые произошли в последние годы, и ставились задачи, сформированные благодаря пожеланиям жителей области. ЖКХ
184
Экология
18 июля 2018 13:20
Уборка прошла на берегах реки Волги. Экология
237
18 июля 2018 12:56
Калькулятор также рассчитает количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации выбросов. Экология
219
17 июля 2018 09:37
Они хранились в незащищенном месте. Экология
260
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
403
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
499
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
557
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
723
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2286
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2733
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1178
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1126
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2838
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1902
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3073
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
389
Мероприятия