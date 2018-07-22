Ограничение подачи горячего водоснабжения в ряде районов Самары продлится до 25 июля

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В связи со значительным количеством повреждений на тепловых сетях, подключенных от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, после проведения гидравлических испытаний до 25 июля 2018 года в нескольких районах Самары будет ограничена подача горячей воды.По информации самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс" ограничение действует в границах улиц : Алма-Атинская-Ташкентская-Солнечная-Гастелло-пр.Карла-Маркса-Ставропольская-Каховская-Магистральная-Литвинова-Ракитовское шоссе - Ак. Павлова-Советской Армии-Центральная-Московское шоссе-Партизанская-Балаковская-Авроры-Гагарина-Ерошевского-Мичурина-Революционная.Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению горячего водоснабжения, поскольку это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период, сообщает горадминистрация.Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания устранения повреждений и сборки схемы ГВС потребителям.Телефоны контакта диспетчеров АО"ПТС": 279-79-79, 334-35-90.