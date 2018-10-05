Одна из самарских автозаправок заплатит за воду в пятьдесят раз больше из-за желания похитить ресурс
5 октября 2018 09:17
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Контролёры «РКС-Самара» по графику обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и проверить целостность приборов учёта (ПУ) и пломб на обводных линиях, идущих в обход ПУ. Всего за девять месяцев 2018 года сотрудники «РКС-Самара» выявили 26 случаев срыва пломб и пользования водой в обход счётчиков юридическими лицами.
Так, в конце сентября на заправке по ул. Мичурина обнаружен срыв пломбы с обводной линии. Вентиль на ПУ закрыт, а на обводной – открыт. Такой хитрый способ и желание своровать воду привёл лишь к тому, что заправка заплатит за пользование водой не несколько тысяч рублей, а 206 тысяч! Ведь по закону при повреждении пломбы ресурсоснабжающая организация может рассчитать абонента по сечению трубы в круглосуточном режиме.
Сохранность пломб и прибора учёта – ответственность собственника. Он должен регулярно проверять пломбу и, в случае нарушения её целостности, сообщать в ресурсоснабжающую организацию. Если неисправность пломбы обнаруживает контролёр, то начисление рассчитывается не по ПУ, а по пропускной способности трубы, в круглосуточном режиме работы. Это, как правило, в десятки, а то и в сотни раз большие суммы.
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