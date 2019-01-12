Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
12 января 2019 12:20
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Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" было привлечено к очистке основных транспортных магистралей и обработке дорог и тротуаров антигололедными реагентами, сообщает в твиттере горадминистрация.
Работа по расчистке территорий от снега сегодня организована в две смены, основное внимание на уборку основных магистралей, объектов соцсферы, остановок, тротуаров, выходов из подъездов, а также контейнерных площадок и подъездов к ним.
Видео можно посмотреть здесь.
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