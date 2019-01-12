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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги

12 января 2019 12:20
166
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Работа организована в две смены.

Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" было привлечено к очистке основных транспортных магистралей и обработке дорог и тротуаров антигололедными реагентами, сообщает в твиттере горадминистрация.
Работа по расчистке территорий от снега сегодня организована в две смены, основное внимание на уборку основных магистралей, объектов соцсферы, остановок, тротуаров, выходов из подъездов, а также контейнерных площадок и подъездов к ним.
Видео можно посмотреть здесь.

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Комментарии



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