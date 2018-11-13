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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Незаконные гаражи мешают ремонту на сетях водоснабжения в Самаре

13 ноября 2018 16:22
235
Незаконные гаражи мешают ремонту на сетях водоснабжения в Самаре
Вода течёт, образуется наледь.

Уже несколько дней специалисты «РКС-Самара» не могут приступить к аварийно-восстановительным работам на сетях водоснабжения по двум адресам: Московское шоссе, 101 и ул. Фадеева, 54. Вода течёт, образуется наледь. Владельцев не могут найти ни сотрудники ресурсоснабжающей организации, ни представители администрации Промышленного района.
Несмотря на то, что в последнее время незаконные гаражи активно убираются, большое их количество остаётся на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщают в «РКС-Самара».


Фото pixabay.com

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