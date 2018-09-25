Недобросовестные рекламщики напугали самарцев ложными сообщениями о воде

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Накануне самарцы были обеспокоены новостями, что питьевая вода якобы заражена после аварии на очистных сооружениях и теперь жизни тысяч человек под угрозой. Вирусная информация про вирусы быстро распространилась по сети Интернет, начались обращения в Центры обслуживания клиентов «РКС-Самара». Вскоре выяснилось, что люди попались на хитрую уловку: под прикрытием несуществующей аварии недобросовестные рекламщики пытались продвинуть некий препарат от паразитов. Как известно, у страха глаза велики, чем бессовестные маркетологи и воспользовались.Никаких перебоев в работе насосно-фильтровальных станций «РКС-Самара», которые занимаются подготовкой и подачей холодной питьевой воды, не было, всё оборудование работает в штатном режиме, вода подавалась и подаётся полностью соответствующая нормам и требованиям СанПиН.Что касается информации о якобы заражённой воде: вирусная статья размещена на так называемом «медицинском» сайте (правда, слово «медицина» в английском варианте написано с ошибкой - «medcin»), людям сообщается, что вода заражена, приводятся комментарии несуществующих специалистов - главного врача города, сотрудника водозабора. Интересно, что на разных устройствах информация открывается по-новому: одни читают, что авария произошла в Самаре, другие, что в Москве или других городах. Видимо, авторы этого «вируса» хорошо подготовились, и в любом месте люди получали информацию, что авария произошла именно у них. Следует подробный рассказ о неких паразитах, которые попали в воду. Причём, всё это не более чем выдумка: авторы даже не в курсе, чем отличаются водозаборные и очистные сооружения, каждый раз по-разному называют вид паразитов. И самое главное: в конце статьи следует настойчивая рекомендация получить якобы бесплатно некий чудодейственный препарат, ссылаясь на разработки российских и швейцарских специалистов и государственную программу по защите населения от паразитов. Тот факт, что такой программы нет и не было, никого не смутил.В «РКС-Самара» возмущены данной ситуацией, которая порочит репутацию компании. Все сооружения водозабора и водоподготовки работают в штатном режиме, питьевая вода, которая подается в город, соответствует всем нормам СанПиН «Вода питьевая». Жители могут быть спокойны, водопроводная вода безопасна. Эту «мутную» историю просто так оставлять нельзя, она будет на контроле. Уважаемые жители! Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки рекламщиков, обращайтесь за консультацией к специалистам.

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