Напоминание самарским должникам за воду будет колесить по городу
30 ноября 2018 09:51
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Отключение от услуг водоснабжения и водоотведения является самым крайним, но самым действенным способом борьбы с неплатежами. Практически каждый должник становится добросовестным абонентом после того, как сталкивается с отсутствием воды или затампонированным унитазом. Теперь бригады «РКС-Самара», которые занимаются, в том числе, и ограничением подачи услуг, будут передвигаться по городу в специальных машинах с надписью «Едем отключать должников».
Всего таких машин три. Надпись будет хорошим напоминанием тем, у кого накапливаются задолженности, и не должна беспокоить добросовестных абонентов. Первые выезды были сделаны вчера, 29 ноября, и уже были замечены жителями. «Креативные ребята», - написали в сетях пользователи. Сотрудники «РКС-Самара» продолжают искать разные нестандартные способы напоминания абонентам о выполнении своих обязанностей.
Для справки: приостановить предоставление услуг ресурсоснабжающая организация может после того, как абонент накопил долги за два месяца, вне зависимости от суммы долга. При этом в частных домах возможно отключение как канализации, так и водоснабжения. Абонентам, проживающим в многоквартирных домах, возможно отключение (тампонирование) только канализации. При этом, поставка услуг восстанавливается только после погашения суммы долга и затрат, которые понесла организация на проведение работ по ограничению. За 2018 год 327 абонентов-должников физических и юридических лиц были отключены от подачи услуг водоснабжения и/или водоотведения.
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