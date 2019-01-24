На улице Средне-Садовая устраняют утечку на трубопроводе с холодной водой

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На улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Вольская произошла утечка на трубопроводе с холодной водой. Без нее с 11:40 24.01.19 остались дома по адресам: ул. Вольская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 48, 54.В настоящее время на месте работает аварийная бригада предприятия «СКС».«Диаметр трубы – 300 мм. Это не крупная авария - возникшую ситуацию правильнее называть технологическим сбоем. Сейчас на месте утечки проводится обследование, идет подготовка к земляным работам», - пояснили в пресс-службе «СКС».«Ситуация находится на контроле. Котельная 610-го квартала не отключается – для ее подпитки организуются отдельные бойлеры. При этом возможно временное отключение горячего водоснабжения», - сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.Вместе с тем, «СКС» будет подвозить холодную воду в бойлерах – для жителей. Необходимо учитывать, что в связи с погодными условиями вода может быстро замерзать, если долго не востребована потребителями. Как пояснили специалисты предприятия, при температуре -10ОС и ниже вода подается по заявкам горожан. Они могут сообщить о необходимости ее доставки по тем или иным адресам по телефонам: 207-87-87, 334-75-12, 336-86-51, сообщает горадминистрация.Адресный перечень размещения бойлеров уже формируется. В ближайшее время ознакомиться с адресами можно будет на официальном сайте «СКС» в разделе «Диспетчерская» - по ссылке: https://samcomsys.ru/dispetcher/11635 .pixabay.com