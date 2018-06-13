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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На период ЧМ-2018 в центральной диспетчерской службе СКС будут действовать дополнительные телефоны

13 июня 2018 09:52
На период ЧМ-2018 в центральной диспетчерской службе СКС будут действовать дополнительные телефоны
Это поможет быстрее устранить возможные утечки.

Скорость устранения неполадок на сетях водоснабжения и водоотведения во многом зависит от своевременного информирования специальных служб. Если вы увидели на улице утечку из земли или из колодца, открытый люк, вне зависимости от района города необходимо звонить в единую диспетчерскую службу СКС по многоканальным телефонам 334-75-12 и 336-86-51.

На период чемпионата мира по футболу «Самарские коммунальные системы» вводят дополнительные телефоны, по которым можно сообщить о технических неполадках на сетях водоснабжения и водоотведения: +7-917-013-70-07 и +7-917-014-70-07. Они будут действовать с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Комментарии



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