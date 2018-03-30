На одном из объектов СКС в Самаре прошли тактико-специальные учения по локализации и ликвидации аварии с выбросом хлора

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На насосно-фильтровальной станции № 2 в Студёном овраге прошли тактико-специальные учения «Локализация и ликвидация аварийной ситуации с выбросом хлора». Тема выбрана не случайно. «Самарские коммунальные системы» - одно из предприятий города, которое использует в технологическом процессе хлор.По легенде учений на НФС-2 произошла разгерметизация контейнера весом 960 кг с выбросом жидкого и газообразного хлора, и образовалось облако с незначительным выходом за пределы помещения. Ситуации присвоен III класс опасности. Задача, стоящая перед персоналом объекта – локализовать и ликвидировать аварию согласно всем действующим нормам и правилам. В комиссию, контролирующую действия сотрудников СКС, вошли представители Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), администрации Самары и Кировского района, поисково-спасательного отряда и УМВД России по г. Самаре.Все подразделения, задействованные в учебной тревоге, сработали слаженно и строго по инструкциям. Взаимодействие сотрудников «Самарских коммунальных систем» с МЧС и скорой помощью позволило справиться с опасной ситуацией в минимальные сроки. С момента утечки хлора до отбоя тревоги прошло 50 минут.Стоит отметить, что персонал СКС в обязательном порядке проходит необходимое обучение работе с опасными веществами, регулярно проводятся внутренние тренировки. Именно это позволило получить такое заключение по итогам проверки Ростехнадзора: «Действия служб и персонала признаны удовлетворительными. Отступления от требований промышленной безопасности не выявлены». Учитывая тот факт, что НФС-2 находится вблизи нового футбольного стадиона, проверка навыков действий в нестандартных ситуациях была очень полезной.