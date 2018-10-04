На объекте «РКС-Самара» прошёл этап всероссийской тренировки по гражданской обороне

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На территории НФС-2 провели тренировку по гражданской обороне: плановые учения МЧС России проходят каждый год по всей стране.По условиям вводной информации, на склад хлораторной проникла диверсионная группа и устроила разгерметизацию емкостей с хлором, по 0,8 тонн каждая. По команде диспетчера нештатные сотрудники газоспасательного отряда «РКС-Самара» прибыли на место ЧП, оказали первую помощь условным пострадавшим, вынесли условных погибших, организовали общую эвакуацию из здания хлораторной и локализацию очага выхода хлора. Также был обеспечен проезд и доступ к месту аварии и гидрантам для сотрудников пожарно-спасательных подразделений Самарской области, прибывшим на место происшествия. Территорию НФС-2 оцепили сотрудники полиции как зону условного заражения.После учений сотрудники МЧС подвели итоги: действия персонала «РКС-Самара» и спасательных подразделений оценили как удовлетворительные, поблагодарили за участие. Отметили, что подобный опыт проведения спасательных и аварийных работ необходим, чтобы правильно действовать в случае реальной чрезвычайной ситуации.