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На объекте «РКС-Самара» прошёл этап всероссийской тренировки по гражданской обороне

4 октября 2018 12:06
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На объекте «РКС-Самара» прошёл этап всероссийской тренировки по гражданской обороне
В итоге действия персонала и спасательных подразделений оценили как удовлетворительные.

На территории НФС-2 провели тренировку по гражданской обороне: плановые учения МЧС России проходят каждый год по всей стране.
По условиям вводной информации, на склад хлораторной проникла диверсионная группа и устроила разгерметизацию емкостей с хлором, по 0,8 тонн каждая. По команде диспетчера нештатные сотрудники газоспасательного отряда «РКС-Самара» прибыли на место ЧП, оказали первую помощь условным пострадавшим, вынесли условных погибших, организовали общую эвакуацию из здания хлораторной и локализацию очага выхода хлора. Также был обеспечен проезд и доступ к месту аварии и гидрантам для сотрудников пожарно-спасательных подразделений Самарской области, прибывшим на место происшествия. Территорию НФС-2 оцепили сотрудники полиции как зону условного заражения.

После учений сотрудники МЧС подвели итоги: действия персонала «РКС-Самара» и спасательных подразделений оценили как удовлетворительные, поблагодарили за участие. Отметили, что подобный опыт проведения спасательных и аварийных работ необходим, чтобы правильно действовать в случае реальной чрезвычайной ситуации.

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