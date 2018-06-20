На карте Самары исчезают проблемные места по водоотведению дождевых и талых вод

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На внутридворовой территории вдоль улицы Советской Армии от улицы Карякина до улицы Промышленности в Самаре больше не будет луж. Работы провели специалисты МП городского округа Самара «Инженерные системы».Если 5 лет тому назад такие работы проводились по двум-трем адресам за сезон, то в 2017 году было ликвидировано 16 проблемных мест, где раньше после интенсивных дождей возникали «озера». Всего в период с 2011 по 2017 годы по обращениям жителей города было ликвидировано 76 проблемных мест.Так, в сентябре 2017 года была решена проблема водоотведения стоков на территории между домами № 155 по ул. Ново-Вокзальной и № 306 по ул. Карла Маркса. Раньше пешеходам приходилось обходить это место, либо идти по воде. В масштабах города осушенные участки, возможно, покажутся каплей в море, зато для жителей дворов - событие долгожданное и значимое. Так, например, говорят жители домов по адресам: ул. Ташкентская, 113, ул. Балаковская, 26, Московское шоссе, 298а, ул. Аэродромная,66, ул. Георгия Димитрова,77 и других, где специалисты предприятия работали в прошлом году.Помимо адресной работы по обращениям горожан МП городского округа Самара «Инженерные системы» в плановом порядке продолжает выполнять мероприятия по обследованию, приемке и восстановлению работоспособности бесхозных сетей дождевой канализации. Брошенные когда-то участки специалисты ремонтируют, очищают и подключают к действующим коммуникациям. За период с 2011 по 2017 годы было восстановлено 59,7 километров сетей дождевой канализации. В среднем каждый год МП городского округа Самара «Инженерные системы» обследует и принимает в хозяйственное ведение около 10 километров бесхозных сетей и восстанавливает столько же ранее принятых. В 2017 году была восстановлена работоспособность сетей дождевой канализации по улицам Ташкентской, 109-115,192, Авроры, 122, Владимирской, 50.В мае месяце 2018 года жители домов по улице Зеленой в Куйбышевском районе сообщили об обнаружении бесхозных колодцев. При выезде на место специалистами предприятия было установлено, что на указанной улице имеется неработающий участок сетей дождевой канализации, который, по-видимому, не был достроен, однако, есть возможность обеспечить его работоспособность. Информация об этом была направлена в Администрацию Куйбышевского района, которая осуществит проверку для установления собственника участка обнаруженных сетей дождевой канализации с целью приемки их в муниципальную собственность и последующей передаче в МП городского округа Самара «Инженерные системы» для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Учитывая, что обеспечение работоспособности сетей дождевой канализации по улице Зеленой позволит значительно улучшить благоустройство данной улицы,о МП городского округа Самара «Инженерные системы» будет стремиться выполнить необходимые работы в этом году.