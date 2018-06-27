На Мехзаводе сотрудники «РКС-Самара» устранили технологический сбой и благоустроили территорию.

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В середине апреля в 12 квартале Мехзавода произошёл технологический сбой на канализационной линии. Трубы в том районе ветхие, ещё керамические. Они были введены в эксплуатацию в 1938 году! При начале работ трубы стали разрушаться дальше. «РКС-Самара» приняли решение заменить более 200 метров коллектора и канализационной линии на данном участке.По состоянию на середину июня работы закончены, произведено благоустройство участка. Длительность работ обусловлена спецификой ремонта именно канализационных труб. Если водопровод можно отключить, то канализационные стоки не останавливаются ни на секунду. Для производства аварийно-восстановительных работ дополнительно делается байпасная (обводная) линия, перекачивающая стоки круглосуточно. Только после этого можно производить работы на аварийном участке. Всё это значительно увеличивает время устранения повреждения.Всего на данном участке заменено 114 метров трубы диаметром 600 мм и 125 метров трубы диаметром 200 мм.