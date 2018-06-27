Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Сегодня отмечают День молодежи
Сегодня отмечают День молодежи
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
сегодня  Среда, 27 июня, 12:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 62.79
-0.16
EUR 73.41
0.1
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На Мехзаводе сотрудники «РКС-Самара» устранили технологический сбой и благоустроили территорию

27 июня 2018 10:57
117
На Мехзаводе сотрудники «РКС-Самара» устранили технологический сбой и благоустроили территорию.
80-летние трубы отправились на покой.

В середине апреля в 12 квартале Мехзавода произошёл технологический сбой на канализационной линии. Трубы в том районе ветхие, ещё керамические. Они были введены в эксплуатацию в 1938 году! При начале работ трубы стали разрушаться дальше. «РКС-Самара» приняли решение заменить более 200 метров коллектора и канализационной линии на данном участке.

По состоянию на середину июня работы закончены, произведено благоустройство участка. Длительность работ обусловлена спецификой ремонта именно канализационных труб. Если водопровод можно отключить, то канализационные стоки не останавливаются ни на секунду. Для производства аварийно-восстановительных работ дополнительно делается байпасная (обводная) линия, перекачивающая стоки круглосуточно. Только после этого можно производить работы на аварийном участке. Всё это значительно увеличивает время устранения повреждения.
Всего на данном участке заменено 114 метров трубы диаметром 600 мм и 125 метров трубы диаметром 200 мм.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 июня 2018  14:22
В мэрии Самары сегодня представят нового главного архитектора
В мэрии Самары сегодня представят нового главного архитектора
Им стал Игорь Галахов. Благоустройство региона
434
26 июня 2018  13:58
В Самаре собираются расширить территорию ТЦ «Колизей»
В Самаре собираются расширить территорию ТЦ «Колизей»
Публичные слушания по новой планировке прошли заочно. Благоустройство региона
340
23 июня 2018  15:25
На матрешке, символизирующей Россию и Самару, художники изобразили козу (животное на гербе Самары), Ладью, ворота в стиле модерн особняка Курлиной и Жигулевский пивзавод. Цвета: бирюзовый, синий, белый.
На набережной Самары установили 8 эксклюзивных матрешек, которые отражают культуру и историю стран-участниц ЧМ-2018
На матрешке, символизирующей Россию и Самару, художники изобразили козу (животное на гербе Самары), Ладью, ворота в стиле модерн особняка Курлиной и... Благоустройство региона
695
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
41
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
110
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
198
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
141
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
112
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
177
Весь список
ЖКХ
27 июня 2018  10:57
На Мехзаводе сотрудники «РКС-Самара» устранили технологический сбой и благоустроили территорию.
На Мехзаводе сотрудники «РКС-Самара» устранили технологический сбой и благоустроили территорию
80-летние трубы отправились на покой. ЖКХ
116
26 июня 2018  11:26
СКС модернизируют оборудование насосных станций подкачки в Самаре
СКС модернизируют оборудование насосных станций подкачки в Самаре
Одно из основных преимуществ работы нового оборудования – обеспечение стабильного давления в трубах. ЖКХ
288
22 июня 2018  13:19
Самара покорила Неву
Самара покорила Неву
Экипаж "Самарских коммунальных систем" выступал в составе сборной Самарской области по каякингу. ЖКХ
215
Весь список

Экология
26 июня 2018  12:45
За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
 Мобильная экологическая лаборатория начала свою работу 3 мая и продолжит наблюдение до 1 августа.  Экология
251
25 июня 2018  20:06
Экологическая проблема вырубки деревьев
Экологическая проблема вырубки деревьев
 Сегодня в мире существует огромное количество экологических проблем. Причём они очень важны. И поэтому закрывать на них глаза не можно. Всё дело в том, что... Экология
50
25 июня 2018  13:20
В Сызрани рыбаки поймали краснокнижную стерлядь
В Сызрани рыбаки поймали краснокнижную стерлядь
Рыбу выпустили обратно в Волгу. Экология
306
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1618
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
594
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
675
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
156
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
106
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
109
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
958
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2286
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
97
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
490
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
776
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
944
Весь список

Мероприятия
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда