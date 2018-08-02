На Главном Безымянском коллекторе в Самаре проводятся аварийно-восстановительные работы
2 августа 2018 10:51
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Вечером 1 августа в «РКС-Самара» поступило сообщение о начинающемся провале на проезжей части улицы Алма-Атинской в районе пересечения с улицей Черемшанской. Дежурная бригада выехала на место, провела обследование сетей и установила, что технологический сбой произошёл на Главном Безымянском коллекторе. Этот участок коллектора сделан из железобетона, введён в эксплуатацию в 1972 году.
В настоящее время сотрудники «РКС-Самара» огородили место и проводят телеинспекционное обследование коллектора и необходимые земляные работы. Исходя из опыта предыдущих ремонтов, срок устранения подобного технологического сбоя – около месяца. Дело в том, что новая труба, которая будет уложена взамен разрушенной, – уникальная. Её диаметр – 1500 мм, она делается только под заказ. В «РКС-Самара» приняли решение менять не только повреждённый участок, но и весь пролёт от камеры до камеры длиной 90 метров.
"На водоснабжение и водоотведение Самары данная ситуация никак не повлияет. Обращаем внимание, что проезжая часть улицы Алма-Атинской от улицы Черемшанской до Алма-Атинской, 31Б (в сторону Ставропольской) полностью перекрыта. Просим водителей быть внимательными и выбирать пути объезда", - сообщает «РКС-Самара».
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