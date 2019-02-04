На 15% выросли долги жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения.

136

Общая задолженность жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 2018 года составляет 1 миллиард 563 миллиона рублей. Несмотря на многообразие и многочисленность предпринимаемых «РКС-Самара» мер по взысканию долгов, за год эта сумма увеличилась примерно на 15%. Причина по всем категориям абонентов единая – низкая платёжная дисциплина.Структура задолженности за пользование водой и канализацией по Самаре следующая:- физические лица, находящиеся на прямых расчётах: 729,3 млн.- УК, ТСЖ, ЖСК: 478,6 млн.- юридические лица: 119,6 млн.- бюджетные организации: 5 млн.Кстати, организации, финансирующиеся из бюджетов различных уровней, - это единственная категория должников, чьи долги уменьшились по сравнению с итогами 2017 года. Остальные продолжают их копить.Чтобы минимизировать рост долгов, «РКС-Самара» задействуют все разрешённые законом способы: рассылаются уведомления и предупреждения, ограничивается или отключается водоснабжение или водоотведение, в суды передаются документы по должникам, ведётся совместная работа с судебными приставами по взысканию просуженной задолженности и т.д.Фото pixabay.com