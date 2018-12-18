Мусорная реформа в Самарской области: Как бы карета не превратилась в тыкву
18 декабря 2018 10:00
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Ровно две недели осталось до старта большой «мусорной реформы» — разбираться с отходами в масштабах всей области, и в том числе Самары, станут по-новому. Меняется и ценник, выставляемый за эти операции потребителям. Пока вопросов к тому, как это будет работать, больше, чем ответов.
Чем ближе час «Х», тем более ожесточенной становится полемика на предмет того, готова ли Самара к реформе, выстроились ли все необходимые для нормального функционирования системы элементы, кто выиграет от преобразований, а кто проиграет. Какие-то вопросы, пожалуй, запоздали — их можно было поставить и получить ответы достаточно давно. По каким-то сделать это было невозможно — хотя бы по причине слишком затянувшегося процесса выбора регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.
Есть и нюансы, с которыми, что называется, придется разбираться уже по ходу. Это и механизм тарифообразования (пока получается, что тяжелее всего придется многодетным семьям и малообеспеченным), и отношения оператора с собственными контрагентами — ведь очевидно, что в оставшееся до 1 января время он явно не сможет закупить тысячи мусорных контейнеров, развезти их по площадкам, закупить мусоровозы, нанять для них персонал и выстроить собственную логистику. Значит, все это на условиях субподряда будут обеспечивать другие.
И тут привязка тарифа не к метражу площадей, а к числу зарегистрированных жителей способна породить новую проблему. Ведь не секрет, что десятки тысяч людей живут совсем не там, где прописаны. В некоторых покосившихся хибарах исторического центра может оказаться и 10, и 20 номинальных жильцов. А в «евробараках», вольготно раскинувшихся в пригородах Самары — иногда и вообще никого. Если судить по штампам в паспорте. Вывозить же мусор придется не по паспорту, а по факту.
"Удастся снять эти вопросы, как громко обещают сторонники реформы и ответственные чиновники? Честь им и хвала. Или мы увидим растущие с каждым часом горы гниющего и вонючего мусора там, где уже успели такую картину позабыть? Тогда, боюсь, карета превратится в тыкву, а люди все настойчивее станут задавать вопросы, за что именно они платят втрое, вчетверо, а то и впятеро больше, чем раньше", пишет Константин Ланге, главный редактор еженедельника "Самарское обозрение".
pixabay.com
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