Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 25 января, 15:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/01:
USD 66
-0.33
EUR 75.03
-0.36
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Меры безопасности при очистке крыш зданий от снега и наледи принимают в Самаре

25 января 2019 12:46
97
Меры безопасности при очистке крыш зданий от снега и наледи принимают в Самаре
Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн и других установок.

Администрация городского округа Самара обращает внимание руководителей управляющих компаний, председателей ТСЖ и ЖСК, что проводимые работы по очистке кровель от снега, наледи, сосулек относятся к работам повышенной опасности, сопряжены с опасностью падения работника, а также травмирования падающим льдом и снегом проходящих людей.

К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.

Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.

При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега. На время работы выставляются дежурные со свистком в сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом).

Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

Во избежание несчастных случаев организациям, осуществляющим работу по очистке крыш от снега и наледи, следует строго соблюдать Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н, а гражданам быть внимательными и осторожными при проходе мимо зданий, на которых производятся данные работы.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
23 января 2019  13:41
С начала зимы на полигоны с улиц Самары вывезли порядка 340 тысяч тонн снега Дороги мешает расчищать припаркованный транспорт.
С начала зимы на полигоны с улиц Самары вывезли порядка 340 тысяч тонн снега
Дороги мешает расчищать припаркованный транспорт. Благоустройство региона
236
19 января 2019  12:30
В Самаре на улице Победы оборудуют три новых сквера Появились эскизы реконструкции.
В Самаре на улице Победы оборудуют три новых сквера
Появились эскизы реконструкции. Благоустройство региона
681
18 января 2019  14:41
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет.
В Самарской области на капремонт многоквартирных домов потратят 95 миллионов
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет.  Благоустройство региона
482
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2100
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
857
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
805
Весь список
Всё в Дом
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
266
30 декабря 2018  09:32
Как выбрать детские люстры
Как выбрать детские люстры
 Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
785
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
781
Весь список
ЖКХ
25 января 2019  14:17
ПТС: Всем гражданам, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учёта, будет сделан перерасчет
 "ПТС" приносит свои извинения самарцам за доставленные неудобства.  ЖКХ
32
25 января 2019  12:53
В Самаре УК в течение 2 дней отрегулируют отопление в домах после аварии Жильцы сотен домов провели без отопления двое суток.
В Самаре УК в течение 2 дней отрегулируют отопление в домах после аварии
Жильцы сотен домов провели без отопления двое суток. ЖКХ
94
25 января 2019  12:46
Меры безопасности при очистке крыш зданий от снега и наледи принимают в Самаре
Меры безопасности при очистке крыш зданий от снега и наледи принимают в Самаре
Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн и других установок. ЖКХ
96
Весь список

Экология
24 января 2019  13:52
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области Синоптики прогнозируют метель.
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области
Синоптики прогнозируют метель. Экология
472
18 января 2019  10:56
В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры
В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры
Для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры. Экология
279
16 января 2019  13:37
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
328
Весь список


Видео
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
317
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
766
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
956
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1165
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
1017
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1370
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1740
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1529
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1855
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2221
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2448
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3678
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится открытая лекция «Русская футуристическая книга»
XV Самарская археологическая конференция пройдет в музее Алабина
В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные