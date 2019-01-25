Меры безопасности при очистке крыш зданий от снега и наледи принимают в Самаре
25 января 2019 12:46
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Администрация городского округа Самара обращает внимание руководителей управляющих компаний, председателей ТСЖ и ЖСК, что проводимые работы по очистке кровель от снега, наледи, сосулек относятся к работам повышенной опасности, сопряжены с опасностью падения работника, а также травмирования падающим льдом и снегом проходящих людей.
К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.
Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.
При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега. На время работы выставляются дежурные со свистком в сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом).
Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.
Во избежание несчастных случаев организациям, осуществляющим работу по очистке крыш от снега и наледи, следует строго соблюдать Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н, а гражданам быть внимательными и осторожными при проходе мимо зданий, на которых производятся данные работы.
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