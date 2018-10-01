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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Крестовый поход коммунальщиков против незаконных объектов на инженерных коммуникациях в Самаре кончился ничем

1 октября 2018 13:52
92
Крестовый поход коммунальщиков против незаконных объектов на инженерных коммуникациях в Самаре кончился ничем
Вероятно, теперь добиваться сноса таких построек придется самим сетевикам.

Ровно год прошел с момента, как самарские коммунальщики потребовали от прокуратуры проверить законность более чем 300 самостроев на сетях. В их число входит и памятник Дяде Степе.

За это время прокуратура успела вроде бы увидеть в расположении на колодцах построек нарушение и попросила коммунальщиков назначить старших по районам. Но на этом все закончилось, почти ничего не снесли, а проблемных объектов даже стало больше. Вероятно, теперь добиваться сноса таких построек придется самим сетевикам, что они могут сделать лишь на фоне аварий, пишет СО ОНЛАЙН.

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