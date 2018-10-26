Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мероприятие состоится 27 октября в 11:00 на площади Куйбышева.
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
Чувашский кадетский корпус открылся совсем недавно, 1 сентября 2018 года, и стал шестым учебным заведением подобного типа, построенным в рамках проекта «КаДетство».
Игорь Комаров посетил Чувашский кадетский корпус
После торжественного митинга состоится возложение цветов к скульптурной композиции «Спас», а также пройдет поминальная панихида.
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
Самарская область стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах Российской Федерации.
В Самарской области откроется центр «серебряных» волонтеров
Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по проезжей части дублера проспекта Ленина
Офлайн-акция пройдет в формате фото-флэшмоба.
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Участники разобьются по направлениям: текст, фото, видео, координатор или арт-перфоманс, и в течение трех дней будут реализовывать медиапродукты на основе информации, полученной в ходе экскурсионной программы.
В Самаре пройдет Всероссийский форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Основной проблемой в решении расстаться было нежелание ранить чувства другого. Это укрепило мнение психологов о том, что людям свойственно стараться безвозмездно приносить пользу другим людям.
Психологи выяснили, почему трудно разорвать несчастливые отношения
сегодня  Пятница, 26 октября, 17:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/10:
USD 65.75
0.12
EUR 74.99
-0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре

26 октября 2018 12:41
105
Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре
Также компания продемонстрировала готовность к зимней работе персонала - дворников, кровельщиков.

Крупнейшая управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальная система» («ЖКС») продемонстрировала полную техническую подготовленность к зимнему сезону. УК, обслуживающая МКД в четырех районах Самары, приняла участие в районных смотрах и получила высокие оценки со стороны районных и городских властей.

Компания «ЖКС» располагает большим парком различной спецтехники, четверть которого составляют снегоуборочные машины, оснащенные навесным оборудованием – щетками и ножами-отвалами. Также в распоряжении УК есть гидроподъемники и мини-погрузчики. Первые используют для расчистки кровель, вторые – для узких входных групп.

Важно, что на смотрах компания «ЖКС» продемонстрировала готовность к зимней работе персонала - дворников, кровельщиков. Все они обеспечены спецодеждой и инвентарем. При подготовке кровельщиков были учтены все требования техники безопасности — сотрудники оснащены страховочным оборудованием, прошли необходимый инструктаж и обучение.

"Обслуживаемая территория компании «ЖКС» на 100% охвачена дворниками. Того количества техники, которым мы располагаем сегодня, вполне достаточно для оперативной расчистки дворов от снега в обычных зимних условиях. При необходимости (в снегопады) планируется привлекать арендованную спецтехнику.
Все работы идут в штатном режиме. Зимой мы будем оказывать полный комплекс услуг, которые прописаны в договорах управления МКД", - рассказал исполнительный директор ООО УК «ЖКС» Вячеслав Князьков.
Фото по теме
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
25 октября 2018  14:12
Окончательно возведение конструкции будет завершено после того как специалисты выполнят сварку всех стыков и устройство болтовых соединений.
Пролетное строение «Фрунзенского» моста соединили с берегами
 Окончательно возведение конструкции будет завершено после того как специалисты выполнят сварку всех стыков и устройство болтовых соединений.   Благоустройство региона
1572
25 октября 2018  11:54
Более 780 единиц спецтехники будут убирать Самару этой зимой
Более 780 единиц спецтехники будут убирать Самару этой зимой
Город полностью готов к наступлению снежного периода. Благоустройство региона
200
23 октября 2018  10:36
На вазоны к старым зданиям в Самаре денег не хватило Но в дальнейшем их планируют восстановить.
На вазоны к старым зданиям в Самаре денег не хватило
Но в дальнейшем их планируют восстановить. Благоустройство региона
189
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
323
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2772
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
491
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1199
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1184
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
514
Весь список
ЖКХ
26 октября 2018  12:41
Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре
Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре
Также компания продемонстрировала готовность к зимней работе персонала - дворников, кровельщиков.
ЖКХ
104
26 октября 2018  09:29
Фигуры, выполненные сотрудниками «РКС-Самара», увозят на зимнее хранение
Фигуры, выполненные сотрудниками «РКС-Самара», увозят на зимнее хранение
Их подремонтируют, покрасят и оставят до следующей весны.  ЖКХ
177
25 октября 2018  17:07
Информация по состоянию на 25.10.2018 по аварийному отключению отопления в Самаре
Работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме ЖКХ
254
Весь список

Экология
24 октября 2018  14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.
Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.   Экология
274
24 октября 2018  13:48
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
Работы проводились с 1 мая по 30 июня. Экология
268
24 октября 2018  13:05
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
Победителями станут 10 школьников в каждой возрастной категории. Экология
158
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
346
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
505
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
489
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
547
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
504
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
987
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
808
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1200
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1250
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2362
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1768
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1945
Весь список

Мероприятия
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные