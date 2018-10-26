Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре
26 октября 2018 12:41
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Крупнейшая управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальная система» («ЖКС») продемонстрировала полную техническую подготовленность к зимнему сезону. УК, обслуживающая МКД в четырех районах Самары, приняла участие в районных смотрах и получила высокие оценки со стороны районных и городских властей.
Компания «ЖКС» располагает большим парком различной спецтехники, четверть которого составляют снегоуборочные машины, оснащенные навесным оборудованием – щетками и ножами-отвалами. Также в распоряжении УК есть гидроподъемники и мини-погрузчики. Первые используют для расчистки кровель, вторые – для узких входных групп.
Важно, что на смотрах компания «ЖКС» продемонстрировала готовность к зимней работе персонала - дворников, кровельщиков. Все они обеспечены спецодеждой и инвентарем. При подготовке кровельщиков были учтены все требования техники безопасности — сотрудники оснащены страховочным оборудованием, прошли необходимый инструктаж и обучение.
"Обслуживаемая территория компании «ЖКС» на 100% охвачена дворниками. Того количества техники, которым мы располагаем сегодня, вполне достаточно для оперативной расчистки дворов от снега в обычных зимних условиях. При необходимости (в снегопады) планируется привлекать арендованную спецтехнику.
Все работы идут в штатном режиме. Зимой мы будем оказывать полный комплекс услуг, которые прописаны в договорах управления МКД", - рассказал исполнительный директор ООО УК «ЖКС» Вячеслав Князьков.
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