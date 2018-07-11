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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Компании-мошенники принуждают жителей Самары менять приборы учета холодной и горячей воды

11 июля 2018 10:28
281
Компании-мошенники принуждают жителей Самары менять приборы учета холодной и горячей воды
В «РКС-Самара» обращаются сотни горожан с жалобами на различные компании, настойчиво предлагающие заменить счётчики.

В последнее время несколько самарских компаний, занимающихся поверкой и установкой приборов учёта, начали агрессивную рекламную кампанию, направленную на запугивание жителей. Как правило, используется два приёма – выпуск листовок в виде квитанций и звонки на домашние телефоны. Мошенники используют набор способов, оказывающих психологическое воздействие на людей, в результате чего жители соглашаются поменять установленные приборы учета. Зачастую замена происходит раньше необходимого срока, её можно было не делать еще несколько лет.

Обращаем внимание жителей Самары! Не поддавайтесь на подобные провокации. Это намеренный обман и введение в заблуждение с целью получить коммерческий заказ. Предупредите своих пожилых знакомых и родственников: агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников. Главное – сотрудники «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара»), а так же сотрудники МП «Самараводоканал» не ходят по квартирам жителей, не обзванивают их. Установка или замена счетчиков производится только после вызова, подачи заявления абонентом.

«РКС-Самара» напоминают, что срок поверки счётчиков холодной воды – шесть лет, горячей – четыре. Дата поверки должна быть зафиксирована в документах, которые выдаются при установке прибора учёта. Внимательно изучите документы на приборы учёта. Также вы можете проверить эти данные по телефону колл-центра СКС 207-25-40 или в любом центре обслуживания клиентов (ЦОК).
Если подошёл срок поверки ПУ, вы должны самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80 или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ.
Если жители недовольны агрессивной рекламой компаний, то они могут пожаловаться в прокуратуру или Роспотребнадзор и поставить в известность свою управляющую компанию. Если вы уже стали жертвой обмана – пишите заявление в полицию по месту жительства.

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