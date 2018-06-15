К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре

Композиция в виде шестиметрового переплетения труб была создана по заказу и на личные средства сотрудников "Самарских коммунальных систем" в подарок жителям в честь 130-летия самарского водопровода. Авторы – Кристина Цибер и Николай Куклев.Вчера у арт-объекта установили памятную табличку-книгу с информацией на двух языках о "Древе жизни" и компаниях-партнерах СКС, благодаря которым появилась скульптура. Символично, что открытие совпало с началом Чемпионата мира по футболу. "Мы немного тянули время, чтобы открыть книгу, которая рассказывает, что это за скульптурная композиция, - рассказал главный управляющий директор СКС Владимир Бирюков. - Специально оформили текст на двух языках: русском и английском, чтобы и жители Самары, и ее гости могли познакомиться с нашим Древом жизни".Также СКС облагородили близлежащий сквер: уложили плитку, посадили газоны и цветники, кронировали опасные деревья, увезли несколько КАМАЗов мусора. Благодаря помощи первого заместителя Главы г.о. Самара Владимира Василенко заменили плитку. Благоустройство продолжается и дальше. Сотрудники СКС относятся к этому делу с большой ответственностью, им интересно и приятно заботиться о "своем" сквере. Скульптурная композиция и вся обновленная территория станут приятным напоминанием жителям Самары о той невидимой, но важной работе, которую круглосуточно ведут сотрудники СКС, чтобы в домах самарцев всегда была чистая вода. А гостям города просто помогут создать хорошее настроение.