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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре

19 марта 2018 12:06
86
Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре
Пассажирские автобусы, следующие по маршруту №52, пустили в объезд.

Сегодня утром, 19 марта в Самаре на улице Луганской произошла серьезная коммунальная авария. В результате улица Промышленности была затоплена. Автомобили с трудом проезжают.

По информации департамента транспорта города, пассажирские автобусы, следующие по маршруту №52, пустили в объезд улицы Промышленности. Они едут по улице Авроры, далее по улице Партизанской, а затем – улице Дзержинского, сообщает портал "Самарские водители".
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