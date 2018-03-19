Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре
19 марта 2018 12:06
86
Сегодня утром, 19 марта в Самаре на улице Луганской произошла серьезная коммунальная авария. В результате улица Промышленности была затоплена. Автомобили с трудом проезжают.
По информации департамента транспорта города, пассажирские автобусы, следующие по маршруту №52, пустили в объезд улицы Промышленности. Они едут по улице Авроры, далее по улице Партизанской, а затем – улице Дзержинского, сообщает портал "Самарские водители".
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 марта 2018 10:38
Вариантов ее будущей судьбы получилось всего два. Благоустройство региона
256
14 марта 2018 21:25
Срок выполнения проектных работ составляет 4 месяца. С учетом определения подрядчика с помощью процедуры торгов, противоаварийные работы должны начаться в... Благоустройство региона
317
14 марта 2018 18:40
Капитальный ремонт в Самаре
16 марта 2018 08:53
Офисные диваны являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха. Капитальный ремонт в Самаре
115
13 марта 2018 18:12
Казалось бы, в чем заключается сложность? Достаточно оборудовать спальное место и закупить массу игрушек! Но современным детям нужно значительно больше. Капитальный ремонт в Самаре
121
27 февраля 2018 19:37Феншуй на кухне: салон Ital-Moscow рассказывает о главных табу
Согласно древнему учению кухня является помещением, которое воплощает благополучие семьи и дома. Поэтому, чем она комфортней и гармоничней, тем более... Капитальный ремонт в Самаре
303
Всё в Дом
8 февраля 2018 16:39
Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
383
8 февраля 2018 16:03
Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин. Купить calligaris всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU. Всё в Дом
188
22 января 2018 17:22
Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя. Всё в Дом
467
ЖКХ
19 марта 2018 12:06
Пассажирские автобусы, следующие по маршруту №52, пустили в объезд. ЖКХ
81
18 марта 2018 14:19
Сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке. ЖКХ
243
18 марта 2018 11:52
Обильные осадки, прогнозируемые Приволжским УГМС, службы благоустройства Самары встретили в состоянии полной готовности. ЖКХ
497
Экология
18 марта 2018 12:33
Ночью прогнозируют снег и метель. Экология
357
16 марта 2018 11:55
Синоптики рассказали о том, когда в Самаре в этом году можно ожидать ледохода. Экология
346
15 марта 2018 14:02
Температурный фон с марта по май будет держаться в пределах нормы. Экология
912
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1032
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
727
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
673
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1407
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
860
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
945
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1553
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
872
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4117
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2344
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2801
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2688
Мероприятия