Горячее водоснабжение домов в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова планируют восстановить до 30 августа
21 августа 2018 12:55
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У ПАО «Т-Плюс» (АО «ПТС») отключено 87 домов. Из них в связи с перекладкой труб - 85 домов в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова. Ориентировочный срок восстановления ГВС – 30 августа. Работы проводятся в соответствии с графиком, находятся на контроле Администрации города. По состоянию на 21 августа пока есть отставание на одном участке – ул. Ново-Вокзальная/ пр. Карла Маркса.
Также в процессе проведения гидравлических испытаний были выявлены повреждения на трубопроводе, в связи с чем отключенными от ГВС остаются 5 жилых домов в Ленинском районе:
Ул. Галактионовская, 106
Ул. Садовая, 200
Ул. Садовая 225
Ул. Садовая 227
Ул. Садовая 229
К работам по данным адресам АО «ПТС» своевременно не приступило. Завершить работы специалисты АО «ПТС» обещают к среде, 22 августа.
В Октябрьском районе выявлено повреждение на подаче по адресу пр. Ленина, 1. Подача воды стабильно осуществляется до 2-3 этажа. Закончить работы по данному адресу планируется также 22 августа.
Проводятся работы по регулировке давления в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовая, Потапова, Московское шоссе. А также до сих пор отсутствует ГВС на верхних этажах по адресу ул. Гастелло, 35.
По информации ООО «Волготеплоснаб» остается без ГВС 16 домов. Из них в Советском районе - 11 домов, в Октябрьском районе - 1 дом, в Ленинском районе – 1 дом, в Промышленном районе – 3 дома. Отсутствие горячей воды связано с задолженностью по газу ООО «Волготеплоснаб» перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
В МП г.о. Самара «Инженерная служба» сообщили, что по причине подготовки инженерных коммуникаций и котельных к работе в осенне-зимний период сейчас отключено 32 дома. Из них в Куйбышевском районе 15 домов, в Красноглинском – 17 домов. Работы планируют завершить до 24 августа, пишет пресс-служба горадминистрации.
Фото pixabay.com
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