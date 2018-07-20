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Гендиректор ГК «Российские коммунальные системы» Павел Курзаев принял участие в стратегической сессии по актуальным вопросам ЖКХ Самарской области

20 июля 2018 11:27
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Гендиректор ГК «Российские коммунальные системы» Павел Курзаев принял участие в стратегической сессии по актуальным вопросам ЖКХ Самарской области
На сессии обсуждались изменения в отрасли, которые произошли в последние годы, и ставились задачи, сформированные благодаря пожеланиям жителей области.

По мнению Дмитрия Азарова, врио губернатора Самарской области: «Сущностной проблемой сферы ЖКХ является изношенность основных фондов. В связи с этим стратегическая задача – создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ». Поэтому особое внимание было уделено вопросам заключения концессионных соглашений, как серьезному реальному механизму решения существующих проблем. Сегодня в Самарской области уже действует 18 концессионных соглашений. Практически закончилась работа по подготовке к подписанию договора концессии с ГК «РКС».

Выступившие на пленарном заседании депутат Государственной Думы первый зам. председателя Комитета Государственный Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин и директор департамента Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации Оксана Демченко отметили серьезные положительные изменения, в том числе, в отрасли водоснабжения и водоотведения. В частности, в качестве положительного примера было представлены следующие данные: аварийность в Самаре на сетях водоснабжения снизилась за последние пять лет на 20%, на сетях водоотведения – на 40%. «Мы благодарим участников форума за высокую оценку нашей работы, - сказал генеральный директор ГК «РКС» Павел Курзаев. – Именно одна из наших компаний, «Самарские коммунальные системы», выполнила в Самаре ту работу, которая привела к столь высоким результатам. Инвестиции последних лет в Самаре составили почти 2 миллиарда рублей. Концессионное соглашение, которое планируется подписать, позволит не только увеличить эти вложения в десятки раз, но и сможет серьезно ограничить рост тарифов, что очень важно для жителей».

На заседании секции «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ. Опыт заключения концессионных соглашений. Модернизация отрасли ЖКХ» подробно обсуждались конкретные проблемы процесса заключения договоров концессии и пути их решения. Компании, которые уже прошли этот нелегкий путь, делились опытом. В результате был сформирован документ с предложениями, реализация которых позволит сделать процедуру заключения и выполнения договоров концессии проще, прозрачнее, эффективнее.
Подводя итоги стратегической сессии, Виктор Кудряшов, врио первого заместителя председателя регионального правительства, сказал: «То, что мы сегодня обсуждали, - это не фантастика. Это перспективы. И у меня есть уверенность в том, что они будут успешно реализованы в Самарской области».

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