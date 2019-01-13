Газовые компании устроили «войнушку» за деньги самарцев
13 января 2019 11:01
120
Кому платить за газ? Этот вопрос встал перед всеми жителями Самарской области из-за конфликта ресурсоснабжающих компаний. Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Самара» заявило, что только эта компания является поставщиком ресурса, и население должно платить напрямую именно ей. Посредников в лице «СВГК» и «Самарагаз» организация попросту отмела. Но те настаивают на обратном и обратились в суд. Всё это грозит рассылкой двойных квитанций жителям. Граждане же грозят тем, что вовсе не будут оплачивать услуги, пока власти не наведут порядок, пишет 63.ру.
Газовый конфликт в Самарской области назревает уже несколько лет. Еще когда губернатором был Николай Меркушкин, Федеральная антимонопольная служба признала региональные власти и компании, которые входят в ПАО «Газпром», виновными в сговоре и нарушении закона о защите конкуренции. Поводом для этого стала жалоба «СВГК» на соглашение, которое предусматривает перевод крупных потребителей газа от компании к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».
Тогда противостояние в большей степени затрагивало интересы бизнеса, чем населения. А вот новая «войнушка», которую затеяли газовые компании, может обернуться серьезными сложностями для каждого гражданина, в дом которого поставляют газ. Конфликт может обернуться рассылкой двойных квитанций.
Кто делит платежи населения?
Поводом для беспокойства стало следующее заявление руководства «Газпром межрегионгаз Самара»:
— В Самарской области единственным поставщиком природного газа во все жилые дома является ООО «Газпром межрегионгаз Самара». С 1 января компания начала самостоятельно принимать от населения платежи на всей территории Самарской области. Сбор денег через посредников («СВГК» и «Самарагаз») прекращен также с 1 января. В этом месяце все абоненты Самарской области получат квитанции от ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с новым расчетным счетом. Если вы получите дублирующие платежки от «СВГК» и «Самарагаза», то перечислять деньги по ним не нужно. В счет оплаты газа они зачислены не будут, что приведет к образованию долга. Оплате подлежат только квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Срок действия агентских договоров с ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» истек 31 декабря 2018 года. Газ для поставки населению у этих организаций отсутствует.
И каким квитанциям верить?
Всем жителям Самарской области организация предложила заключить прямые договоры. Но вот сообщения посредников, от которых «Газпром межрегионгаз Самара» решил отказаться, ввело граждан в смятение. Представители обеих организаций заявили, что ранее заключенные договоры с абонентами продолжат действовать в 2019 году, а оплату будут собирать по тем же реквизитам и в те же сроки.
ОАО «Самарагаз» является филиалом ООО «Средневолжская газовая компания», председателем правления которого является Иван Аветисян. В число совладельцев входит «Волгопромгаз». Основателем этой организации был Владимир Аветисян. Сейчас он работает в «Роснано» — курирует проектный центр. Тем не менее держит тесную связь с родным регионом, за что его даже решили наградить.
— Началом работы нашей компании в регионе в качестве поставщика газа является 1945 год. Она начала свою деятельность задолго до создания ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и не является «посредником». Совокупно в зоне нашего обслуживания находится около 1 миллиона абонентов. «СВГК» и «Самарагаз» продолжают в полном объеме осуществлять функции поставщика газа на территории Самарской области. Все ранее заключенные договоры газоснабжения сохраняют свое действие и в 2019 году. Оплату газа от потребителей принимаем по прежним реквизитам. Абонентам выставили очередные квитанции для внесения оплаты. Оплата газоснабжения любым иным организациям без официально заключенных договоров не является правомерной. Ее не засчитают потребителям, — заявили в организации.
Как оказалось, этот конфликт сейчас разбирают в судебной плоскости. Причем параллельно идут сразу три процесса.
Первым истцом стал «Газпром межрегионгаз Самара». Компания потребовала в арбитраже расторжения агентского договора с «СВГК» из-за того, что компания не собирала долги за газ с населения — их размер достиг 339,5 миллиона рублей. Представители ответчика заявили в суде, что должным образом исполняют свои обязательства, а за действия или бездействие третьих лиц они ответственности не несут. И в этом «СВГК» поддержал суд.
На быстрое разбирательство в судах рассчитывать не стоит. Заседания назначили на февраль
— Требование «Газпром межрегионгаз Самара» не подлежит удовлетворению. Представители организации не смогли доказать, что «СВГК» не исполняет своих обязательств или исполняет их ненадлежащим образом, — говорится в решение арбитражного суда.
Пока «Газпром межрегионгаз Самара» обжалует это постановление, «СВГК» и «Самарагаз» подали иски против компании. Они требуют признать незаконным заявление о расторжении абонентских договоров с «Газпром межрегионгаз Самара».
При этом «Самарагаз» потребовал принятия обеспечительных мер, а именно — запретить компании «Газпром межрегионгаз Самара» самостоятельно поставлять газ населению Самарской области и не исполнять свои обязательства по агентскому договору. Но арбитраж отказал.
— Такое решение может лишить жителей Самарской области газоснабжения минимум на один месяц. Зимой это повлечет значительный материальный ущерб, возникнет угроза жизни и здоровью населения, — говорится в решении суда.
А что же власти?
Все три судебных процесса продолжатся только в феврале. А между тем жители гадают, кому же всё-таки платить деньги за газ. Ясность не смогли внести и чиновники регионального правительства. Кажется, они сами оказались шокированы масштабом разборок бизнесменов.
На шквал жалоб в Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области смогли лишь ответить:
— В ситуации разбираемся, разъяснения дадим в ближайшее время.
Чуть больше сказал глава ведомства Сергей Марков:
— Конечно, двойных квитанций быть не должно. Срок оплаты за январь наступит в феврале. Проводим работу с поставщиками газа. Все вопросы будут отрегулированы, — пообещал министр.
Некоторые жители уже заявили о своем намерении вообще не платить за газ, пока компании не разберутся между собой.
.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
13 января 2019 10:19
Особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановок. Благоустройство региона
167
12 января 2019 10:59
Это следует из отчета Счетной палаты региона. Благоустройство региона
380
29 декабря 2018 12:11
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Благоустройство региона
378
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1506
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
735
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
696
Всё в Дом
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
510
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
654
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
569
ЖКХ
13 января 2019 11:01
Даже власти не могут объяснить, кому граждане должны перечислять деньги. ЖКХ
119
12 января 2019 22:30
Для того, чтобы справиться с поставленными задачами, дорожным службам и управляющим компаниям накануне было поручено увеличить количество снегоуборочной... ЖКХ
394
12 января 2019 18:53
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте до 21:00 сегодня. ЖКХ
546
Экология
7 января 2019 10:57
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
840
28 декабря 2018 11:20
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
406
27 декабря 2018 18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
334
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
402
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
633
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
844
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
776
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1028
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
673
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1463
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1274
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1614
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2001
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2177
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3407
Мероприятия