Две тысячи тортов раздали самарцам за семь дней!

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В Самаре с 10 по 27 декабря проходит традиционная акция «В Новый год – без старых долгов». Абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы»), которые не имеют долгов или успели их погасить за время проведения акции, а также внесли авансовый платеж за декабрь, могут прийти в центры обслуживания клиентов с до 27 декабря 2018 года за гарантированным сладким подарком.Дополнительно все, кто не имеет долгов (или погасил их до 27 декабря), могут принять участие в большом розыгрыше ценных призов. Для этого надо пройти регистрацию на сайте (https://samcomsys.ru/promo). Суперприз – выходные в одном из самарских санаториев.По состоянию на 19 декабря в акции приняли участие более двух тысяч добросовестных абонентов. 2117 человек ушли из центров обслуживания клиентов «РКС-Самара» со вкусными тортиками, а 840 зарегистрировались на сайте для участия в большом розыгрыше.Не упустите свой шанс выиграть призы, участвуйте в акции «В Новый год – без старых долгов»!