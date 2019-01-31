Дорогу на месте прорыва теплотрассы в Самаре восстановят только в мае
31 января 2019 09:58
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В Самаре после крупной коммунальной аварии приведут в порядок пересечение улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Правда, полноценно дорожное покрытие восстановят только в мае. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, пишет 63.ру.
— Дефектные ведомости по объему повреждений составили и направили в «Т-Плюс». Сейчас работы по устранению дефектов проводят по временной схеме. С 1 мая здесь полностью восстановят асфальтовое покрытие, — рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.
Первый прорыв в Кировском районе произошел днем во вторник, 22 января. По словам горожан, под водой оказались не только дороги, но и трамвайные пути. Из-за прорыва без отопления оказалось больше 400 домов.
В результате коммунальной аварии пострадали 7 местных жителей. Они получили ожоги ног, когда пытались перейти дорогу.
Вечером 23 января коммунальные службы начали подавать тепло в дома. Но через несколько часов произошел еще один прорыв. Поврежденную трубу удалось залатать к утру. В Самару из Москвы даже прибыл председатель совета директоров компании «Т плюс» Денис Паслер. Он пообещал, что горожанам пересчитают коммунальные платежи.
Двойной прорыв на Стара-Загоре стал самой горячей темой в самарском информпространстве. Ему уже начали посвящать творческие произведения.
Фото pixabay.com
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