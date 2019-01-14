Дома хотят оснастить плитами с автоотключением
14 января 2019 09:36
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Трагедия в Магнитогорске, унесшая жизнь 39 человек, вновь поставила вопрос безопасного использования газа в домах. В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагают устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Об этом «Известиям» рассказала автор готовящихся поправок в законодательство глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме». Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, что позволит быстрее выявлять утечку. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нужны более действенные меры. «Дорожную карту» по повышению безопасности потребителей бытового газа, направленную в правительство летом 2018 года, планируется рассмотреть в ближайшее время.
Разработку изменений в законодательство, направленных на профилактику взрывов газа в многоквартирных домах, инициировала председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Все новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, депутат предлагает оснащать газовыми плитами, оборудованными термоэлектрической системой «газ-контроль». Она заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет.
— Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением, — заявила она «Известиям».
Если в квартире живут дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями, наличие такой газовой плиты становится насущной необходимостью, считает парламентарий. Это, по ее мнению, позволит избежать утечек газа, которые впоследствии могут привести к взрыву.
В компании «Газпром межрегионгаз» «Известиям» сказали, что совместно с ПАО «Газпром» направляли аналогичное предложение в Совет Федерации.
— Для потребителей это будет максимально эффективным решением как в плане содержания газового оборудования, так и его технического обслуживания и ремонта, — отметили в «Газпром межрегионгазе».
Если цена плит с системой «газ-контроль» будет приемлемой, возможно, такое требование стоит ввести, считает генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Но в таком случае идею необходимо расширить и утвердить стандарт: все плиты, которые продаются в России, должны быть оснащены устройством автоматического отключения. В то же время не исключено, что газовые плиты подорожают, а часть моделей и марок пропадет с российского рынка, что приведет к снижению конкуренции, заметил эксперт. В среднем по рынку цена обычной плиты сегодня начинается от 8–9 тыс. рублей, с «газ-контролем» — от 14–15 тыс.
Мой дом — моя крепость
Сегодня газовое оборудование в квартире — частная собственность граждан. Заезжая в новое жилье без отделки, покупатель вправе установить любую плиту по своему усмотрению.
Собственники не обязаны впускать в квартиру какие-либо специализированные организации, отметил Алексей Макрушин. Гражданин может поменять одну плиту на другую, пригласив любых газовиков — и совсем не обязательно ими будут представители государственных служб.
Сегодня людям действительно ничто не мешает заменить плиту на свой вкус, но за этим должны следить контролирующие структуры, подчеркнула Галина Хованская. И если появится норма закона, то за нарушения должны последовать санкции, считает она.
pixabay.com
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